Pronostico Porto-Roma: i Dragoni non evocano bei ricordi

Porto-Roma è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella turbolenta prima parte della stagione la Roma non ha deluso solo in campionato ma ha stentato pure in Europa League. Claudio Ranieri ha ereditato dal suo predecessore Ivan Juric una situazione già abbastanza compromessa: nonostante l’esperto tecnico romano sia riuscito, almeno in parte, a rimettere le cose al proprio posto dopo l’esonero dell’allenatore croato, i giallorossi non ce l’hanno fatta a recuperare terreno, chiudere tra le prime 8 in classifica al termine della fase campionato ed a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

Dodici i punti conquistati nel girone unico da Pellegrini e compagni (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), solo quindicesimi e dunque costretti a disputare lo spareggio. La Roma, peraltro, non è stata fortunatissima nel sorteggio. Si giocherà un pass per gli ottavi con il Porto, meno insidioso rispetto a qualche stagione fa ma comunque un avversario che è abituato a calcare palcoscenici importanti in Europa e che lotta ogni anno per il titolo in Portogallo. I lusitani, oltretutto, non evocano bei ricordi ai capitolini, che non hanno mai vinto una gara di andata e ritorno contro di loro.

Il Porto ha cambiato tecnico da poco

Nei due precedenti più recenti (in Champions League) fu il Porto a spuntarla, in entrambi i casi. I Dragoes nel 2016-17 hanno prevalso nello spareggio, due anni dopo invece si imposero in un drammatico secondo tempo supplementare.

Porto che, in ogni caso, non sta vivendo un periodo esaltante. A fine gennaio, dopo la sconfitta esterna con il Gil Vicente, è stato esonerato Vitor Bruno. Al suo posto è arrivato l’argentino Martin Anselmi ma i risultati continuano ad essere contrastanti, anche a causa delle cessioni di Galeno e Nico Gonzalez avvenute nell’ultimo mercato. In campionato, ad esempio, i Dragoes non vincono da dicembre ed hanno raccolto solo pareggi nelle ultime 3 giornate (venerdì scorso hanno riacciuffato in extremis lo Sporting) finendo a -8 dalla vetta. Sta cercando di risalire la china anche la Roma: con il successo per 1-0 sul Venezia la squadra di Ranieri ha consolidato il nono posto, malgrado la zona Europa resti lontana. Probabile che l’undici che scenderà in campo al do Dragao sarà molto diverso da quello di domenica: a centrocampo tornano Koné e Paredes, sulla fascia destra invece si rivedrà Saelemaekers. Davanti Pellegrini e Dybala a supporto di Dovbyk.