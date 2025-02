Pronostico Gent-Betis: l’emergenza li condanna

Gent-Betis è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Conference League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Quattro assenze sicure più altri due uomini in dubbio. Diciamo che il Gent non si presenta benissimo a questo match che mette in palio un posto negli ottavi di finale di Conference League. E siccome il Betis è una di quelle squadre, insieme al Chelsea ovviamente, che può dire la propria fino alla fine di questa manifestazione.

Spagnoli favoriti non solo per il passaggio del turno, visto che giocano la seconda partita in casa e questo lo sappiamo può fare decisamente la differenza, ma anche per il match di giovedì sera: gli uomini di Pellegrini possono decisamente sfruttare l’emergenza del Gent per mettere una serie ipoteca all’avanzamento agli ottavi di finale rendendo la sfida in programma giovedì prossimo magari solamente un allenamento nel mezzo della settimana. Diciamo che sembra davvero tutto apparecchiato per il colpo esterno, anche per un altro motivo evidente e che è sotto gli occhi di tutti: gli spagnoli sono una squadra che in Liga non è che stia facendo benissimo in questa stagione, ma in generale è sempre lì, pronta a lottare per un piazzamento europeo e molto spesso ci riesce a prenderlo, anche di più importanti della Conference. In poche parole è una squadra abituata a giocare partite del genere che richiedono un’attenzione particolare, qualità tecniche, tattiche e fisiche non indifferenti. E il Gent in tutto questo ci sembra essere proprio indietro.

Come vedere Gent-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Gent-Betis, valida per lo spareggio d'andata che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale, è in programma giovedì alle 21:00. La Conference League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Il pronostico

Vittoria esterna e qualificazione in cassaforte. Tutto apparecchiato per il colpo del Betis contro il Gent, in un match che potrebbe regalare anche tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Gent-Betis

GENT (3-5-2): Roef; Mitrovic, Watanabe, Torunarigha; Samoise, Kums, Ito, Delorge-Knieper, Brown; Sonko, Danzeir.

BETIS (4-3-3): Adrian; Sabaly, Llorente, Natan, Perraud; Altimira, Cardoso; Antony, Lo Celso, Ezzalzouli; Roque.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2