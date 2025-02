Pronostici Conference League 13 febbraio: tra gli spareggi c’è anche un derby

Conference League, riparte con gli spareggi anche la terza manifestazione continentale: Panathinaikos di scena nella lontana Islanda.

Al via la fase ad eliminazione diretta anche in Conference League, che a differenza delle “gemelle” Champions ed Europa era andata “in letargo” a metà dicembre dal momento che la fase a girone unico prevedeva due giornate in meno. Si riparte con gli spareggi di qualificazione agli ottavi: non c’è la Fiorentina, unica squadra italiana partecipante, che ha chiuso al terzo posto nel girone e si è qualificata direttamente tra le prime sedici.

Lo sapremo con certezza solo tra una settimana, ma la Viola agli ottavi potrebbe beccare la vincente tra Borac Banja Luka-Olimpia Lubiana oppure quella tra Vikingur-Panathinaikos.

Avrebbe sicuramente grande fascino uno scontro con i greci: a causa di una “falsa partenza” il club di Atene è arrivato soltanto tredicesimo nella maxi-classifica della fase campionato, mettendo il turbo negli ultimi turni con tre vittorie di fila. Il Panathinaikos ha svoltato con il cambio di guida tecnica. L’allenatore portoghese Rui Vitoria è riuscito a dare un’identità ad una rosa di talento, che sta provando a risalire la china anche in campionato. Nel fine settimana la sconfitta con l’Aris ha messo fine ad una lunga imbattibilità ma contro gli islandesi del Vikingur i biancoverdi dovrebbero far valere il maggior tasso tecnico, sebbene si tratti di una trasferta molto ostica soprattutto dal punto di vista logistico. Vittoria alla portata anche per i norvegesi del Molde: nonostante una fase campionato deludente – la qualificazione tra le prime 24 è arrivata per il rotto della cuffia – gli scandinavi, il cui campionato ricomincerà soltanto in primavera, hanno qualcosa in più rispetto agli irlandesi dello Shamrock Rovers, comunque da non sottovalutare dopo gli 11 punti raccolti nel girone (ben i 12 gol segnati dal club di Dublino).

Le previsioni sulle altre partite

Momentaneamente secondi dietro al Lech nella Ekstraklasa, i polacchi dello Jagiellonia partono leggermente favoriti contro i serbi del TSC, che hanno strappato un pass per gli spareggi dopo aver chiuso all’ultimo posto utile la fase a girone unico.

Non sarà una passeggiata chiudere i conti già in Serbia, anche se i balcanici non se la passano benissimo: due sconfitte su due nelle ultime due giornate di campionato, ricominciato solo a febbraio.

Non sta brillando in patria neppure l’Heidenheim, attualmente terzultimo in Bundesliga ed in piena zona retrocessione. In Conference League i tedeschi non hanno demeritato finora ma a Copenaghen potrebbe arrivare un’altra sconfitta (sarebbe la quinta di fila). Sognano un posto negli ottavi di finale ben tre squadre cipriote: previsto grande equilibrio nell’euroderby tra Omonia Nicosia e Pafos – in campionato, a dicembre, è finita 1-0 per i biancoverdi – ma anche per l’APOEL Nicosia, che nel girone ha avuto la meglio sulla Fiorentina, non sarà semplice prevalere sul Celje. Non c’è un chiaro favorito neppure in Borac-Olimpia Lubiana: probabilmente la qualificazione si deciderà in Slovenia.

Conference League, possibili vincenti

Jagiellonia o pareggio (in TSC-Jagiellonia)

Molde (in Molde-Shamrock Rovers)

Panathinaikos (in Vikingur-Panathinaikos)

Copenaghen (in Copenaghen-Heidenheim)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Molde-Shamrock Rovers

Vikingur-Panathinaikos

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

TSC-Jagiellonia

Celje-APOEL Nicosia

Le partite da meno di tre gol complessivi

Borac Banja Luka-Olimpia Lubiana

Omonia Nicosia-Pafos

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Copenaghen è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Molde-Shamrock Rovers è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.