Pronostico Midtjylland-Real Sociedad: Alguacil vede gli ottavi

Midtjylland-Real Sociedad è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Vede gli ottavi di finale la Real Sociedad targata Alguacil. Con buone possibilità di chiudere il discorso qualificazione già in questo match d’andata. Sì, in campo ci vanno due squadre che hanno due rose diverse, che hanno degli obiettivi diversi, e che affrontano campionati totalmente diversi.

Inoltre, c’è anche da sottolineare un altro aspetto: la Real Sociedad, dopo un lungo momento di appannamento, si è ripresa. Ha vinto in Coppa, superando il turno, e in campionato ha una classifica decisamente migliore rispetto a quella che abbiamo visto nel corso dell’annata. Tre vittorie nelle ultime cinque uscite per i baschi che hanno davvero l’occasione di dare una scossa alla propria stagione andando a vincere una partita decisamente importante, difficile, ma non impossibile.

Anche il Midtjylland viene da quattro risultati utili di fila. Ma non in campionato, visto che al momento da quelle parti sono fermi. L’ultima uscita ufficiale è quella dello scorso 30 gennaio contro il Fenerbahce di Mourinho. Un pareggio importante, soprattutto se lo guardiamo in ottica Roma: sì, qualora i turchi fossero riusciti a vincere, ci sarebbero stato delle possibilità di incrociare appunto i giallorossi in questo spareggio. E diciamo che in questo tipo di partite è sempre bene riuscire a evitare lo Special One.

Come vedere Midtjylland-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Midtjylland-Real Sociedad, valida per lo spareggio d’andata che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale, giovedì alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 anche su Snai.

Il pronostico

Vittoria in trasferta e passaggio del turno in cassaforte per la Real Sociedad di Alguacil. Un match da meno di 4 reti complessive.

Le probabili formazioni di Midtjylland-Real Sociedad

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Gabriel, Diao, Bech, Paulinho; Castillo, Andersson, Sorensen; Osorio, Buksa, Simsir.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Aramburu, Elustondo, Aguered, Lopez; Sucic, Zubimendi, Marin, Gomez; Becker, Oskarsson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2