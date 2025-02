Pronostico Fenerbahçe-Anderlecht: effetto Mourinho e non solo

Fenerbahce-Anderlecht è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Effetto Mourinho e non solo. Sappiamo benissimo come lo Special One si sia preso anche questo soprannome soprattutto per quelle vittorie, in alcuni casi tutt’altro che scontate, nelle competizioni europee. Ad esempio, al momento, è l’unico allenatore nel corso della carriera ad aver vinto Champions, Europa League e Conference. Un vincente, nonostante le critiche che in alcuni casi gli piovono addosso per quel gioco che non è che lascia tanto spazio allo spettacolo.

Ma poi conta solo vincere, lo sappiamo tutto, ed è per questo che il Fenerbahce, almeno nel match d’andata, parte con i favori del pronostico. Una squadra sulla carta superiore a quella belga e poi ci sono anche quei precedenti tra queste due formazioni che lasciano davvero ben sperare i turchi. Effetto Mourinho e non solo, in poche parole.

Sì, Fenerbahce e Anderlecht nel corso della propria storia si sono affrontate quattro volte: in due occasioni, quando hanno giocato in casa, i turchi hanno vinto. Poi hanno perso e pareggiato in Belgio. Insomma, anche questo scenario del passato potrebbe sicuramente influire nel risultato finale. E poi c’è sempre anche la questione ambientale: saranno almeno 50 mila a spingere i padroni di casa nel match del tardo pomeriggio di giovedì. Quindi è tutto sistemato per una vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Fenerbahce-Anderlecht in diretta tv e streaming

La sfida Fenerbahce-Anderlecht, valida per lo spareggio d’andata che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale, giovedì alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Fenerbahce favorito per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Una sfida che non dovrebbe regalare tantissime emozioni ma dovrebbe regalare ai turchi una bella vittoria per mettere, quasi in discesa, il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Anderlecht

FENERBAHCE (3-4-1-2): Egribayat; Skriniar, Soyuncu, Mercan; Aydin, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Talisca, Dzeko.

ANDERLECHT (4-3-3): Coosemans; Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson; Verschaeren, Dendoncker, Stroyekens; Hazard, Dolberg, Huerta Valera.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0