Kalinskaya ci ha messo una pietra sopra: Sinner è fuori

Kalinskaya e Sinner, qui gatta ci cova: è stato un gesto eloquente.

La sua esplosione a livello mediatico non è attribuibile solo ed esclusivamente al suo talento. Anzi, a dire la verità, non è stata accompagnata da chissà quali grandi risultati. Ultimamente sta arrancando ed è ben lontana, stando così le cose, dall’entrare nella top 10, sebbene sia questo, ora come ora, il suo principale obiettivo.

Non si può certo negare, dunque, che il suo successo sia in larga parte dovuto alla sua relazione con Jannik Sinner e al “rumore” assordante che, per forza di cose, ha fatto questa storia d’amore a sfondo tennistico. Ad onor del vero, però, la bella Anna Kalinskaya continua ad essere sotto i riflettori anche adesso che non è chiaro se corra ancora buon sangue tra lei e il numero 1 del mondo. Anche ora che, anziché scalare il ranking, sta precipitando verso il basso per una serie di sfortunati eventi.

Quanto popolare sia lo dimostra il fatto che, proprio nei giorni scorsi, sia apparso su Vogue un ricchissimo servizio di cui la tennista russa è protagonista. E se la nota rivista di fama mondiale sperava di strapparle qualche informazione preziosa in merito alla sua love story con il fortissimo tennista azzurro, non ha trovato pane per i suoi denti.

Kalinskaya ignora Sinner: se ne sono accorti tutti

Nell’intervista, infatti, Anna non mai citato il suo fidanzato – o presunto tale – Jannik Sinner. In pratica, ha parlato di tutto tranne che del numero 1 al mondo, il che ci costringe a porci qualche interrogativo in merito alla loro relazione.

Il fatto che lo abbia ignorato significa sostanzialmente due cose. O che hanno una specie di accordo di riservatezza – come quello che Jannik aveva con l’ex Maria Braccini, per intenderci – o che, cosa di cui in tanti sono convinti, la loro storia era già bella che tramontata. Quale che sia la spiegazione del suo silenzio, la Kalinskaya ha preferito parlare di se stessa, con Vogue, anziché della persona che le sta accanto.

“Odio perdere – ha detto tra una cosa e l’altra, glissando con grande abilità il discorso relativo all’amore – Per me giocare significa una cosa sola: vincere. Stare lontana da casa, viaggiare continuamente, il jet lag. Questa è la parte più impegnativa per me”. Per adesso è andata così, ma verrà il momento, statene pur certi, in cui luce sarà fatta sulla coppia (?) più chiacchierata del circuito maggiore.