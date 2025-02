Pronostico Juventus-PSV Eindhoven: le assenze complicano i piani di vendetta

Juventus-PSV Eindhoven è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Juventus è riuscita a schivare un pericoloso “euroderby” con il Milan nell’ultimo sorteggio di Nyon e prima di capire se bypasserà anche il potenziale scontro con l’Inter agli ottavi – i bianconeri, in caso di passaggio del turno, potrebbero incrociare proprio i nerazzurri – dovrà vedersela ancora con il PSV Eindhoven, già affrontato lo scorso settembre nella prima giornata della nuova fase campionato della Champions League.

Quella partita, che i bianconeri stravinsero 3-1 (Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez e classico gol della bandiera di Saibari in pieno recupero), sembra appartenere ad un’epoca lontanissima: la Vecchia Signora, che dava l’impressione di essere avviata verso una stagione scintillante dopo la rivoluzione estiva, non ha mantenuto le promesse ed a febbraio si ritrova quinta in classifica, ormai fuori dalla lotta per lo scudetto e con un gioco che continua a non decollare nonostante i numerosi esperimenti di Thiago Motta, tutt’altro che esente da critiche. La Juventus non ha brillato neppure nelle ultime due partite di campionato con Empoli (4-1) e Como (1-2), da cui è comunque riuscita a portare via i tre punti: i bianconeri hanno giocato “da Juve” solamente per un tempo di gioco e contro i lariani, venerdì scorso, hanno rischiato di doversi accontentare di quello che sarebbe stato l’ennesimo pareggio stagionale.

Una Juve Muani-dipendente?

Motta, ad ogni modo, ha trovato linfa dal mercato e da quel Kolo Muani che sta risolvendo improvvisamente i problemi offensivi: straordinario l’impatto del francese, autore di ben 5 gol nelle ultime tre partite.

Ora l’allenatore italobrasiliano si aspetta il cambio di passo in Champions League dopo una fase campionato in tono minore, con la sua Juve che ha concluso al ventesimo posto nella maxiclassifica e con le deludenti prestazioni nelle ultime due giornate con Club Brugge (0-0) e Benfica (0-2).

Per intenderci, ha fatto meglio il PSV, che pur tra alti e bassi è arrivato 14esimo, assicurandosi la possibilità di giocare il ritorno degli spareggi tra le mura amiche (prestigioso soprattutto il successo per 3-2 nell’ultimo turno contro un Liverpool già qualificato). La squadra di Peter Bosz attualmente è in vetta all’Eredivisie ma in coabitazione con l’Ajax e nel proprio campionato è reduce da due pareggi con NEC e Willem II. Numerosi gli assenti nella trasferta di Torino: oltre a Nagalo, che si è fatto male nell’ultima gara di Eredivisie, non ci saranno Tillman, Pepi, Ledezma e Boscagli. Nella Juve è in dubbio Cambiaso, con Motta che in difesa confermerà Renato Veiga. Davanti Kolo Muani ha ormai scalato le gerarchie relegando in panchina Vlahovic. Rischia il posto Koopmeiners, la grande delusione finora del mercato estivo bianconero.

Come vedere Juventus-PSV Eindhoven in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e PSV Eindhoven è in programma martedì alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nel precedente di settembre fu manifesta la superiorità della Juventus, che ebbe vita facile contro un PSV che scelse colpevolmente di affrontare la Signora troppo a viso aperto. Oggi però sono troppe le incognite sui bianconeri: nelle ultime uscite in Europa la squadra di Motta ha deluso e non è detto che possa incontrare qualche difficoltà anche con gli olandesi, restando comunque leggermente favorita. I gol complessivi, come nella fase campionato, dovrebbero essere almeno tre. Probabile pure che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Juventus-PSV Eindhoven

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Renato Veiga, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Kolo Muani.

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Benitez; Karsdorp, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten; Bakayoko, Til, Lang; de Jong.

Il PSV Eindhoven riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1