Pronostico Everton-Liverpool: choc senza ripercussioni

Everton-Liverpool è un recupero della quindicesima giornata di Premier League. Formazioni, pronostico, dove vederla in tv e in streaming

Alla fine di questo derby verranno tolti gli asterischi. E il Liverpool saprà realmente il suo vantaggio rispetto all’Arsenal, secondo in classifica, che adesso è distante sei lunghezze. La sensazione, netta, è che possano essere nove nella serata di mercoledì.

Lo choc dell’eliminazione dalla Coppa per mano del Plymouth, squadra ultima nella Serie B che è riuscita nell’impresa di cacciare i Reds di Slot, primi in tutto quello che fino al momento hanno giocato e dove c’è una classifica da rispettare, non si farà sentire. Intanto per un motivo semplice: in campo ci andranno i migliori e non quelli che hanno fatto una figuraccia domenica scorsa. Quindi il turnover in soffitta anche perché il match contro l’Everton è un derby e deve essere vinto a tutti i costi. Non si possono commettere altri passi falsi per un paio di motivi: intanto perché poi, perdere di nuovo, significherebbe avere delle certezze in meno che, nel calcio moderno, fanno la differenza. E poi non vincere significherebbe anche dare la possibilità all’Arsenal di crederci e siccome la squadra di Arteta è una che ha qualità, allora meglio non correre nessun rischio.

Sembra tutto apparecchiato, quindi, per l’affermazione dei Reds. Semplice? Non tantissimo, a dire il vero. Non solo perché parliamo di una stracittadina, ma perché l’Everton, nonostante nell’ultimo periodo si sia rimesso in carreggiata vincendo delle partite importanti, avrebbe bisogno di punti per allontanarsi in maniera definitiva dalla zona rossa della classifica. Difficile, però, che i blu della città possano riuscire nell’impresa di fermare quella che, evidentemente, è una corazzata.

Come vedere Everton-Liverpool in diretta tv e streaming

Everton-Liverpool è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

Pochi problemi per il Liverpool in questo recupero della quindicesima giornata di Premier League. La squadra di Slot non accuserà il colpo della clamorosa eliminazione e si prenderà una vittoria importante che potrebbe quasi essere decisiva per la vittoria del campionato.

Le probabili formazioni di Everton-Liverpool

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Brantwhaite, Mikolenko; Garner, Gueye; Lindstrom, Doucoure, Ndiaye; Beto.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2