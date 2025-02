Leclerc alla Red Bull: l’annuncio sconvolge i tifosi

Leclerc alla Red Bull: quella che è una battuta chissà, magari tra un po’ di tempo potrebbe essere qualcosa di diverso. C’è l’annuncio

L’arrivo di Hamilton in Ferrari ha sicuramente scombinato i piani. Con Charles Leclerc che, evidentemente, non è più la punta di diamante della Rossa e nel corso del 2025 se la dovrà vedere con il pilota inglese, sette volte campione del mondo, arrivato a Maranello con un unico obiettivo, quello di prendersi l’ottavo titolo della sua straordinaria carriera.

E chissà, magari un giorno, molto lontano, Leclerc potrebbe lasciare la Rossa e trasferirsi alla Red Bull, al fianco di quel Max Verstappen che nel corso degli ultimi anni ha dettato legge in lungo e in largo. Non è una notizia di mercato, ma è un simpatico siparietto che Horner, team principal della Red Bull appunto, ha messo in atto nel corso di un’intervista improvvisata e di taglio decisamente ironico che gli è stata strappata in occasione dei recenti Autosport Awards 2025 dalla tiktoker Bella James. Ecco le sue parole.

Leclerc alla Red Bull: lo vuole la figlia di Horner

Toccato su alcune dichiarazioni del 2022, nelle quali Horner aveva detto che le ragazze sono interessate alla Formula 1 per via della bellezza di alcuni piloti, il team principal della squadra che ha in pista il campione del mondo si è lasciato andare ad un commento su Leclerc. Il manager, allora, era stato accusato di sessismo. E adesso ha ripreso a sorridere parlando appunto del tema.

“Mia figlia vorrebbe che ingaggiassimo Charles Leclerc – ha commentato in tono scherzoso – ma tutti hanno il loro fascino”. Insomma, magari la figlia potrebbe anche spingere per questa soluzione. Perché Leclerc, oltre ad essere oggettivamente un bel ragazzo, e ricco di fascino dovuto anche al lavoro che fa (e allo stipendio che prende) è anche uno dei migliori piloti in circolazione, uno di quelli che potrebbe prima o poi vincere davvero il mondiale. Magari in Ferrari, diciamo e sottolineiamo noi, che sarebbe il modo migliore per dimostrare di essere il più forte.