Pronostico Doncaster-Crystal Palace: Glasner non snobba le coppe

Doncaster-Crystal Palace è un match valido per il quarto turno di FA Cup e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Uno degli obiettivi stagionali del Crystal Palace è quello di fare più strada possibile nelle coppe nazionali e le Eagles l’hanno dimostrato in League Cup, arrivando a disputare i quarti di finale con l’Arsenal lo scorso dicembre (finì 3-2 per i Gunners). Il tecnico Oliver Glasner non ha intenzione di snobbare neppure l’FA Cup: prova evidente la formazione schierata nel terzo turno, all’incirca un mese fa, contro un club di League One, lo Stockport, battuto 1-0 grazie ad un gol di Eze.

In quell’occasione in campo c’erano parecchi titolari e Glasner potrebbe schierare un undici competitivo anche contro il Doncaster nel quarto turno. Le Eagles sono in un buon momento: nell’ultima giornata di Premier League hanno espugnato Old Trafford acuendo la crisi del Manchester United (0-2), conquistando la terza vittoria (e terzo clean sheet) negli ultimi quattro turni. Più in generale, l’unica sconfitta dei londinesi dallo scorso 26 dicembre, il giorno del tradizionale Boxing Day, è arrivata nel derby con il Brentford.

Il Crystal Palace, malgrado sia favoritissimo, non dovrà sottovalutare il Doncaster, attualmente secondo in classifica in League Two. I Vikings, infatti, hanno già fatto fuori un avversario di categoria superiore, l’Hull City, la vecchia squadra del loro allenatore, Grant McCann. Il Doncaster in settimana è stato impegnato in campionato ed è tornato a perdere dopo 4 vittorie consecutive: sconfitta peraltro abbastanza pesante (5-2) in casa del Chesterfield (primo k.o. esterno nel nuovo anno).

Glasner è senza gli infortunati Riad, Doucouré e Ward e pure il centravanti Nketiah è in dubbio. Al Keepmoat Stadium debutterà l’ex Chelsea Chilwell, arrivato nell’ultimo giorno di mercato.

Come vedere Doncaster-Crystal Palace in diretta tv e streaming

La sfida tra Doncaster e Crystal Palace, valida per il quarto turno di FA Cup ed in programma lunedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non dovrebbe riservare sorpresa questa sfida, visto il momento positivo del Crystal Palace e la tendenza a fare bene nelle coppe degli uomini di Glasner. Probabile che le Eagles riescano a tenere pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Doncaster-Crystal Palace

DONCASTER (4-2-3-1): Sharman-Lowe; Sterry, McGrath, Olowu, Maxwell; Bailey, Crew; Molyneux, Kelly, Street; Ironside.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Turner; Clyne, Lacroix, Guéhi; Munoz, Lerma, Wharton, Chilwell; Kamada, Esse; Nketiah.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3