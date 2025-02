Pronostico Plymouth-Liverpool: turnover e goleada

Plymouth-Liverpool è un match valido per il quarto turno di FA Cup e si gioca domenica alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Il prossimo 16 marzo, a Wembley, il Liverpool avrà la possibilità di sollevare il primo titolo dell’era Slot in una stagione che potrebbe regalare non poche soddisfazioni ai Reds, favoritissimi anche per la vittoria della Premier League. Salah e compagni giovedì scorso hanno strapazzato il Tottenham nella semifinale di ritorno di League Cup (4-0), ribaltando il risultato dell’andata – a Londra, a gennaio, era finita 1-0 per gli Spurs – e raggiungendo in finale il Newcastle, vittorioso sull’Arsenal.

Sarà ben diverso il valore dell’avversario dei Reds nell’altra coppa nazionale, l’FA Cup, la grande protagonista di questo weekend in Inghilterra. Nel quarto turno il Liverpool dovrà vedersela contro un club di Championship, la cadetteria inglese: parliamo del Plymouth, ultimo in classifica nel proprio campionato ma ancora in corsa per mantenere la categoria. La salvezza, infatti, è distante solo 4 punti ed i biancoverdi sembrano aver riacquistato fiducia dopo l’esonero di Wayne Rooney, sostituito qualche settimana fa da Miron Muslic: due sconfitte, due pareggi ed un successo – il primo dallo scorso novembre – per il nuovo tecnico dei Pilgrims. Non è la prima volta che queste due squadre si incontrano in FA Cup: nel 2017 il Plymouth riuscì addirittura ad evitare la sconfitta ad Anfield (0-0) prima di arrendersi 1-0 nella ripetizione del match ad Home Park. Slot, come è avvenuto contro l’Accrington Stanley nel turno precedente – gara terminata 4-0 per i Reds – darà spazio a diverse seconde linee. Dal 1′, dunque, i vari Chiesa, Elliott, Endo e Tsimikas.

Come vedere Plymouth-Liverpool in diretta tv e streaming

La sfida tra Plymouth e Liverpool, valida per il quarto turno di FA Cup ed in programma domenica alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Contro una delle difese più perforate della Championship – il Plymouth ha subito finora la bellezza di 63 gol – il Liverpool dovrebbe ottenere un altro successo ampio nonostante il corposo turnover. Probabile che le reti totali saranno più di tre.

Le probabili formazioni di Plymouth-Liverpool

PLYMOUTH (3-4-2-1): Hazard; Pleguezuelo, Katic, Taloverov; Sorinola, Houghton, Randell, Mumba; Wright, Baidoo; Hardie.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Gomez, Quansah, van Dijk, Tsimikas; Endo, Mac Allister; Chiesa, Elliott, Luis Diaz; Diogo Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4