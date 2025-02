Pronostico Angers-Marsiglia: De Zerbi allunga

Angers-Marsiglia è una partita valida per la ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Blindare il secondo posto. Obiettivo importante per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che sfruttando la sconfitta del Monaco sul campo della capolista Psg, può allungare. E siccome Rabiot e compagni arrivano a questo match dalla bella vittoria sul Lione, sofferta ma meritata, le possibilità di andare a vincere sul campo dell’Angers sono grosse. Enormi.

Oltre le motivazioni in campo che non mancheranno nemmeno ai padroni di casa che, sono avanti di cinque punti rispetto alla zona rossa della classifica – ci sono i valori tecnici delle due formazioni. Il Marsiglia, come sappiamo, ha una rosa costruita per stare in alto. Anche se forse nessuno si aspettava che poco dopo il giro di boa fossero così tanti i punti di svantaggio rispetto al Psg. Che non sembrava potesse avere un divario così ampio, e invece così è stato. Quindi l’obiettivo, adesso, è almeno chiudere al secondo posto, che è minimo per una formazione dal blasone importante come quella marsigliese.

Una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite esterne del Marsiglia sul campo dei bianconeri. Quindi di perdere non se ne parla (il ruolino è di cinque risultati utili di fila) e di conseguenza la vittoria è decisamente alla portata.

Come vedere Angers-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida Angers-Marsiglia, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il gol dentro al match lo dovrebbe trovare anche l’Angers. Ma alla fine dei 90′ il Marsiglia si dovrebbe prendere una vittoria che, praticamente, blinderebbe il secondo posto.

Le probabili formazioni di Angers-Marsiglia

ANGERS (4-2-3-1): Fofana; Arcus, Biumla, Lefort, Hanin; Aholou, Belkebla; Allevinah, Abdelli, Melali; Lepaul.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Cornelius; Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin; Rabiot, Nadir; Greenwood.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3