Sinner la snobba in mondovisione: se ne sono accorti tutti

Sinner, i confini sono tracciati: ecco perché l’ha snobbata così.

Dovrà procedere per gradi. Un passo alla volta, step by step. Il primo obiettivo sarà, pertanto, quello di raggiungere e poi di superare Carlos Alcaraz, la cui presenza sui social è abbastanza massiccia. L’iberico vanta 6,3 milioni di follower su Instagram, ma è piuttosto seguito anche sulle altre piattaforme. Nulla che non si possa eguagliare, però.

A quel punto si potrà puntare a fare i numeri di Roger Federer, che di sostenitori ne ha 12,8 milioni, e poi di Novak Djokovic, che viaggia invece a quota 15,7 milioni di seguaci. Infine, si potrà tentare, per quanto difficile, il colpo: eguagliare Rafael Nadal, che al momento, con 21,7 milioni di follower, detiene la corona di re incontrastato dei social. Ci vorrà del tempo, ma potrebbe non essere impossibile. Non ora che Jannik Sinner ha dalla sua un social media manager giovane e creativo come Alex Meliss.

Il content creator, anche lui originario del Trentino Alto Adige, ha elaborato un piano d’attacco che ha già dato i primi frutti. Ha inaugurato un canale YouTube qualche giorno fa e già viaggia verso i 60mila iscritti. Ha aperto anche un profilo TikTok a nome del numero 1 del mondo, ma non ha ancora pubblicato alcun video. Scommettiamo, però, che non appena lo farà diventerà virale, considerando quanto a lungo i tifosi hanno atteso che Sinner sbarcasse sulle altre piattaforme e pubblicasse contenuti extra-tennistici.

Sinner social ma non troppo

A Meliss va il merito di aver già rivoluzionato, in pochissimo tempo, lo stile dei contenuti postati sui canali di Jannik. Se, in precedenza, erano sempre e comunque tennis-oriented, adesso c’è dentro anche qualcosa di diverso.

Non vedremo mai Sinner lanciarsi in fit check o in video in stile get ready with me, ma è evidente che, con Alex al comando della sezione web, si sia aperto un po’ di più. Nel primo video su YouTube lo si vede fare addirittura un room tour della sua camera d’hotel a Melbourne, per intenderci, cosa che sarebbe stata impensabile fino a qualche tempo fa. Ma tutti si sono accorti, al tempo stesso, che nei nove minuti della clip manca qualcuno. Non un riferimento, non un accenno a lei.

Parliamo di Anna Kalinskaya, naturalmente, fidanzata del barone rosso e tennista a sua volta. Non era in Australia con lui, ma avrebbe anche solo potuto citarla, invece no. Segno che l’azzurro non ha alcuna intenzione di “consegnarsi” alla cronaca rosa e che ci saranno sempre degli aspetti della sua vita che non darà in pasto ai social.