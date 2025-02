Pronostico Brighton-Chelsea: emozioni à gogo anche in FA Cup

Brighton-Chelsea è un match valido per il quarto turno di FA Cup e si gioca sabato alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Per effetto del sorteggio integrale non sono rari in FA Cup gli scontri tra club di Premier League nei primi turni della manifestazione. In questa tornata suscita particolare interesse questo Brighton-Chelsea, due squadre che in campionato stanno lottando per obiettivi diversi ma che potrebbero approfittare della coppa nazionale per ritrovare lo smalto perduto in vista dei prossimi impegni.

Discorso che riguarda in particolar modo i Blues di Enzo Maresca, reduci da un periodo complicato. Dopo 4 gare senza vittorie a cavallo tra dicembre e gennaio, i londinesi si sono risollevati grazie ai due successi casalinghi con Wolverhampton e West Ham (in mezzo la sconfitta all’Etihad Stadium contro il Man City). Lunedì scorso la prestazione di Enzo Fernandez e compagni nel derby con gli Hammers (2-1) non è stata brillante ma ciò che contava, in un periodo di luci e ombre, era tornare immediatamente a vincere archiviando il k.o. nello scontro diretto con gli uomini di Pep Guardiola.

Il Chelsea c’è riuscito al termine di una gara lottata, battendo in rimonta la squadra dell’ex Potter (Pedro Neto e un autogol hanno reso vano il vantaggio di Bowen). Vittoria salutare soprattutto per la classifica, visto che i Blues sono balzati nuovamente al quarto posto, a +2 su Manchester City e Newcastle.

Brighton troppo altalenante

Due sconfitte consecutive invece per il Brighton, che una settimana fa è stato preso a pallate dal Nottingham Forest, incassando una delle peggiori batoste della sua storia: un 7-0 senza alcuna possibilità di appello. Il rendimento dei Seagulls continua ad essere molto altalenante, se consideriamo che prima della debacle di City Ground e l’1-0 di Goodison Park con l’Everton avevano battuto ad Old Trafford il Manchester United.

Tante le assenze con cui deve fare i conti il tecnico del Brighton, Fabian Hurzeler: sono out Baleba, Ayari, Igor e Kadioglu ma difficilmente recupereranno anche i vari Estupinan, March e Wieffer. Parecchie novità previste pure nell’undici del Chelsea: in attacco Maresca dovrebbe dare spazio a Nkunku, che farà rifiatare Jackson.

Il pronostico

I gol non sono mai mancati negli ultimi cinque precedenti di campionato e questa sfida, alla luce dei problemi difensivi dei Seagulls, non dovrebbe fare eccezione. Chelsea leggermente favorito per la qualificazione.

Le probabili formazioni di Brighton-Chelsea

BRIGHTON (4-1-4-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Lamptey; O’Riley; Adingra, Gomez, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Pedro Neto; Nkunku.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3