Clamoroso Valentino Rossi, l’annuncio è ufficiale: “Pronto a tornare”

Clamoroso Valentino Rossi: è pronto a tornare. Ecco le parole del team director sulle condizioni di un membro del team del Dottore

Sono iniziati i test a Sepang per il Mondiale 2025 della MotoGp, e la squadra di Valentino Rossi vive dei momenti sicuramente contrastati. C’è chi va forte, e promette bene, c’è chi come Fabio Di Giannantonio ha avuto un problema con una caduta che gli ha causato la frattura della clavicola sinistra.

Questo ovviamente lo ha costretto a interrompere immediatamente i test e sottoporsi ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni in Italia. Una situazione che non ci voleva e fare il punto sulla questione ci ha pensato il team director della scuderia di Rossi Alessio Salucci. Ecco le sue parole.

Clamoroso Di Giannantonio: subito in pista

“Purtroppo la caduta di Diggia alla fine della giornata ha compromesso il risultato finale di questo primo giorno di pre-stagione, che fino a quel momento era stato molto positivo per entrambi piloti. Ci dispiace molto questo infortunio per Fabio – ha detto il dottore – perché sappiamo che ha lavorato molto questo inverno per arrivare pronto per l’inizio della stagione. Le gare però sono così, adesso lui si sottoporrà a un intervento nei prossimi giorni in Italia e stiamo sicuri che arriverà alla prima gara pronto per continuare il gran lavoro che aveva iniziato oggi. Noi lo aspettiamo in pista pronti per fare una gran stagione. Gli auguriamo una pronta guarigione!”

Insomma, una caduta sì brutta che mette il pilota nei guai, ma con un’operazione già programmata allora potrebbe essere in pista subito, sin dalla prima uscita del prossimo mondiale. Una dimostrazione, qualora questa cosa si rivelasse vera, che metterebbe in evidenza un fattore importante: quando c’è la volontà di un atleta di allenarsi e soprattutto di rimettersi in sesto dopo un momento negativo, allora tutto è possibile. Magari è anche stata la forza trasmessa da Valentino Rossi a questi ragazzi che permette tutto questo. La sensazione è che si potrebbe trattare di un vero e proprio miracolo.