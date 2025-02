Pronostici FA Cup 8 febbraio: tante sorprese dietro l’angolo

FA Cup, torna la coppa nazionale più importante d’Inghilterra: occhio alle possibili sorprese. I pronostici sulle gare delle 16:00.

La FA Cup è la grande protagonista di questo fine settimana del calcio inglese ed il sabato, come la solito, è il giorno in cui si giocano la maggior parte della partite del quarto turno. Occhio alle possibili sorprese: ci troviamo in un momento particolare della stagione e molte squadre potrebbero essere distratte dagli impegni di campionato. Il rischio di snobbare la coppa o prendere sottogamba un avversario sulla carta più debole – o di categoria inferiore – è sempre abbastanza alto.

Per il sorprendente Bournemouth, ad esempio, non sarà facile andarsi a prendere la qualificazione a Goodison Park contro un Everton rivitalizzato dalla cura Moyes. Le Cherries sono indubbiamente la grande sorpresa della Premier League insieme al Nottingham Forest – la sconfitta interna con il Liverpool di una settimana fa non li ha minimamente ridimensionati – ma in FA Cup dovranno fare attenzione ai Toffees, reduci da ben tre vittorie di fila. Stesso discorso per Southampton-Burnley: categorie diverse ma livello simile, visto che gli uomini di Ivan Juric, nonostante siano tornati al successo con l’Ipwsich Town, hanno ormai un piede e mezzo in Championship. Non è da escludere, dunque, un possibile colpaccio da parte dei Clarets, secondi in classifica nel campionato cadetto. Non dovrebbe avere problemi a superare il turno, invece, il Fulham: i Cottagers avranno verosimilmente vita facile sul campo del Wigan, club che milita in League One, l’equivalente inglese della nostra Serie C.

Le previsioni sulle altre partite

In caduta libera in Premier League – 4 sconfitte consecutive, striscia in cui ha subito la bellezza di quattordici gol – per l’Ipswich Town non sarà una passeggiata la trasferta di Coventry, che al contrario sprizza entusiasmo da tutti i pori dopo le quattro vittorie di fila in Championship: anche in questo caso il pronostico potrebbe essere smentito. Non dovrebbero mancare i gol, infine, in Stoke City-Cardiff e Preston-Wycombe.

Pronostici FA Cup: possibili vincenti

Everton o pareggio (in Everton-Bournemouth)

Coventry (in Coventry-Ipswich Town)

Burnley o pareggio (in Southampton-Burnley)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Coventry-Ipswich Town

Wigan-Fulham

Stoke City-Cardiff

Pronostici FA Cup: le partite da almeno un gol per squadra

Preston-Wycombe

Everton-Bournemouth

Comparazione quote

La vittoria del Coventry è quotata a 2.90 su Goldbet e Lottomatica e a 2.95 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Wigan-Fulham è quotato invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

