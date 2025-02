Pronostico PSG-Monaco: terza sconfitta stagionale in arrivo

PSG-Monaco è una partita valida per la ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In Ligue 1 nessuna squadra è riuscita finora a togliersi la soddisfazione di battere i campioni in carica del PSG, imbattuti e con ben 10 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo. Un dominio praticamente incontrastato quello degli uomini di Luis Enrique, che a maggio – o molto prima, se dovessero rimanere queste le distanze -con ogni probabilità metteranno le mani sull’ennesimo titolo (sarebbe il quarto di fila, il 13esimo in totale).

Negli ultimi due mesi il PSG le ha vinte tutte ad eccezione del pareggio interno con il Reims, un mezzo passo falso che di certo non ha “rivoluzionato” la classifica: le inseguitrici, Marsiglia e Monaco, pur essendo due buone squadre non riescono a tenere il ritmo dei capitolini.

Nello scorso weekend, a Brest, abbiamo assistito ad un’altra dimostrazione di forza: grazie ad una tripletta di Dembélé – scatenato l’ex Barcellona – e ad una doppietta di Gonçalo Ramos il PSG ha sbancato senza grossi problemi l’impianto della città bretone (2-5), in quello che era una sorta di “antipasto” della doppia sfida che presto andrà in scena anche in Champions League, negli spareggi (il primo dei due euroderby transalpini è in programma nella prossima settimana). In settimana, poi, i parigini hanno sbrigato la pratica Le Mans (0-2), conquistando il pass per i quarti di Coppa di Francia: in ombra l’ex Napoli Kvaratskhelia, ancora alla ricerca del primo gol.

Monaco in ripresa ma dietro si balla troppo

Ora il big match al Parco dei Principi con il Monaco, già battuto due volte in stagione: l’andata terminò con la vittoria per 4-2 del PSG, che ebbe la meglio pure in Supercoppa di Francia (1-0) a gennaio.

I monegaschi sono terzi in classifica, a -13 dalla vetta: una distanza abissale venutasi a creare anche a causa del periodo nero degli uomini di Adi Hutter a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno. Il club del Principato, impegnato come il PSG in Champions League – giocherà lo spareggio con il Benfica – si è risollevato soltanto nelle ultime settimane grazie ai successi contro Rennes (3-2) e Auxerre (4-2). Sabato scorso si è messo in mostra l’attaccante danese Biereth, arrivato nel mercato invernale, mettendo a segno una tripletta.

Come vedere PSG-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida PSG e Monaco, in programma venerdì alle 21:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Monaco, sulla falsariga dei 2 precedenti stagionali, non riuscirà ad evitare la sconfitta con il PSG. Assenze, difesa ballerina (7 gol subiti nelle ultime tre partite dai biancorossi tra Ligue 1 e Champions) e problemi in trasferta (in campionato l’ultima vittoria fuori casa risale a novembre) sembrano “condannare” i monegaschi in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà molto probabilmente superiore a due.

Le probabili formazioni di PSG-Monaco

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1