Doppia mazzata per Hamilton: tutta colpa di Leclerc e Verstappen. Le parole dell’ex dirigente affossano il pilota inglese. Cosa ha detto

Il campionato non è ancora iniziato ma sappiamo benissimo che soprattutto dentro la Ferrari è conto alla rovescia. Le prime immagini di Hamilton in Rosso hanno fatto il giro del Mondo e tutti non vedono l’ora di vederlo all’opera.

Non sarà sicuramente una stagione facile, soprattutto dopo gli ultimi anni vissuti nelle retrovie dietro Verstappen. Forse, Hamilton, anche per via dell’età, è un po’ arrugginito. Ma la scelta della Ferrari è stata sicuramente importante, una di quelle giuste per creare le attenzioni che servono per rimanere davanti a tutti, almeno sotto il profilo commerciale. Non sappiamo chi sarà il pilota numero uno tra lui e Leclerc, la sensazione è che Vasseur non farà mai una scelta e darà la possibilità, giustamente, visto il curriculum, ad entrambi di potersi sfidare quasi senza esclusione di colpi. Come andrà a finire lo vedremo, quello che si spera è che la Rossa possa tornare a vincere.

Doppia mazzata per Hamilton: Jean Todt è sicuro

Nell’intervista rilasciata a Repubblica (sul suo rapporto con la Ferrari ve ne abbiamo parlato ieri), Jean Todt, ex team principal della Rossa con la quale ha costruito enormi successi, ha parlato pure dei piloti che ci sono dentro Maranello. E per Hamilton è praticamente stata una doppia mazzata.

Parlato di Leclerc, che è gestito dal figlio Nicolas, Todt ha detto questo: “La coppia Leclerc-Sainz è stata molto buona, nessuno può sostenere che abbiano perso per colpa dei piloti. Anche sulla coppia Leclerc-Hamilton non c’è molto da dire, è altrettanto buona. Migliore della precedente? Non ne ho la minima idea, così come non so giudicare se il 2025 sarà favorevole, il livello della macchina ce lo dirà”. Inoltre, Todt, non crede nemmeno che il monegasco possa andare in sofferenza con un compago di squadra così importante vicino: “Per me ha invece un’opportunità. La stessa di Russell con Hamilton. Tutti vogliono superare il proprio compagno. Il mio pilota preferito è Leclerc, ma Verstappen oggi è il migliore sul campo”.