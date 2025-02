Pronostico Psv-Feyenoord: i precedenti svelano il risultato

Psv-Feyenoord è una gara valida per i quarti di finale della Coppa d’Olanda: statistiche, dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Settimana dedicata alle coppe nazionali questa che stiamo vivendo. Non solo in Italia, con la Coppa Italia, ma anche in giro per l’Europa sarà così. E in Olanda, per i quarti di finale, c’è in programma una delle sfide più affascinanti da quelle parti. Il Psv, infatti, ospita il Feyenoord. E i precedenti, soprattutto le ultime cinque uscite di queste due formazioni, ci indicano davvero quello che potrebbe essere il finale.

Sfida attesa, come detto. Due squadre che giocheranno inoltre in Champions League, negli spareggi, contro il rispettivamente Juventus e Milan e chissà, magari anche Thiago Motta e Conceicao potrebbero dare un’occhiata al match per capire come i due allenatori affronteranno questa sfida. Detto questo, anche per via della classifica del massimo campionato olandese, è evidente che ci sia una squadra favorita ed è quella che gioca tra le mura amiche. Sì, il Psv ha 14 punti in più in campionato rispetto al Feyenoord che non ha iniziato benissimo e che, soprattutto, in questa sessione di mercato ha perso anche quell’attaccante, Gimenez, il migliore, passato al Milan e che si ritroverà davanti tra una settimana.

Tornando, comunque, a quello che è successo negli ultimi cinque precedenti di queste due squadre, per nove volte su dieci (li consideriamo entrambi), le partite si sono chiuse con entrambe a segno. E per nove volte su dieci i match hanno regalato almeno tre reti complessive. Insomma, sarà una pioggia di gol, di questo ne siamo praticamente sicuri.

Come vedere Psv-Feyenoord in diretta tv e streaming

La sfida Psv-Feyenoord, in programma mercoledì alle 18:45

Il pronostico

Pioggia di gol, con almeno una rete per squadra e per il discorso che vi abbiamo fatto prima anche di almeno tre reti totali. E l’1 finale è scritto: il Psv quest’anno vuole fare doppietta, mentre il Feyenoord pensa solo al campionato per rientrare in corsa per un posto europeo alla fine di questa stagione. Al momento sarebbe fuori.

Le probabili formazioni di Psv-Feyenoord

PSV (4-2-3-1): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obspo, Mauro Junior; Schouten, Veermen; Bakayoko, Saibari, Perisic; De Jong.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Niuekoop, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Paixao.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1