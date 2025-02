Pronostico Newcastle-Arsenal: cosa serve ai Gunners per ribaltare tutto

Newcastle-Arsenal è un match valido per il ritorno delle semifinali di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Un mese fa il Newcastle ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale di League Cup – nota pure come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione – andando a vincere 2-0 all’Emirates Stadium contro l’Arsenal nella semifinale d’andata. Le reti di Isak e Gordon per ora avvicinano i Magpies all’ultimo atto di Wembley (in programma il prossimo 16 marzo), dove la vincente di questa sfida affronterà una tra Tottenham e Liverpool.

Rimonta impossibile? Sicuramente i Gunners sono chiamati a realizzare una vera e propria impresa ma, stando agli ultimi risultati della squadra di Mikel Arteta, non è ancora detta l’ultima. I londinesi, infatti, stanno decisamente meglio rispetto a trenta giorni fa e sono reduci da una delle vittorie più roboanti della loro stagione, il 5-1 rifilato al Manchester City campione d’Inghilterra in carica. Un Arsenal straripante, che ha fatto registrare il quarto successo di fila tra le varie competizioni e che continua ad essere l’unico vero antagonista del Liverpool in Premier League, impedendo che i Reds (sempre a +6 ma con una gara in meno) possano in sostanza già mettere le mani sul titolo. Il Newcastle, al contrario, sembra essersi un po’ rilassato nelle ultime settimane, rallentando dopo le nove vittorie di fila ottenute a cavallo tra dicembre e gennaio.

Magpies meno brillanti rispetto a un mese fa

Gli uomini di Eddie Howe hanno incassato ben due sconfitte nelle ultime 3 giornate, entrambe tra le mura amiche (Bournemouth e Fulham), che hanno fatto scivolare i bianconeri al sesto posto, sorpassati nuovamente dal Chelsea: i Blues, vincenti nel posticipo con il West Ham, ora sono quarti a +2 su Bruno Guimaraes e compagni.

Howe è in ansia per Joelinton. Il brasiliano è uscito acciaccato dalla sfida con il Fulham e non è detto che ce la farà a scendere in campo: in caso di forfait è pronto Willock. L’Arsenal negli ultimi giorni di mercato non è riuscito a trovare un attaccante di peso che potesse prendere il posto degli infortunati Saka e Gabriel Jesus. A St James’ Park il tridente sarà composto da Nwaneri, Havertz e Trossard.

Come vedere Newcastle-Arsenal in diretta tv e streaming

La semifinale di ritorno di League Cup tra Newcastle e Arsenal, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Il pronostico

Il Newcastle insegue il primo trofeo dal lontano 1955, puntando ad interrompere un digiuno di 70 anni. Il 2-0 dell’andata rappresenta indubbiamente una montagna da scalare per l’Arsenal, che devono espugnare uno degli stadi più ostici d’Inghilterra addirittura con tre gol di scarto (impresa che ai Gunners non riesce dal 2010, sempre in League Cup) ma occhio all’ottimo momento della squadra di Arteta. La sensazione è che i londinesi riusciranno a strappare quantomeno un risultato positivo in una gara da più di due gol totali e che potrebbe accendersi nel secondo tempo.

Le probabili formazioni di Newcastle-Arsenal

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Botman, Schar, Hall; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwanerinel , Havertz, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2