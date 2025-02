Pronostico Liverpool-Tottenham: Slot sbanca il jackpot

Liverpool-Tottenham è un match valido per la semifinale di ritorno League Cup e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni e pronostico.

Arne Slot vuole tutto. Premier League, e pare che ci sono pochi dubbi, Champions League – dopo aver chiuso al primo posto nel girone – e anche la Coppa di Lega. O almeno arrivare in finale.

Nella serata di giovedì i Reds ospitano un Tottenham in crisi e devono ribaltare l’uno a zero dell’andata. Possibilità ce ne sono e sono anche abbastanza ampie, soprattutto per il momento della formazione londinese che proprio continuità ai risultati non ne riesce a dare. Una stagione terribile, almeno per ora, per gli Spurs, che sono dietro in classifica e che puntano ovviamente all’Europa League. E che si presenteranno, alla serata di gala ad Anfield, sicuramente con la migliore formazione possibile per cercare di difendere quello che all’andata è stato sicuramente un risultato insperato.

Basterà questo per contenere lo strapotere che fino al momento si è visto? Crediamo sia abbastanza difficile, per non dire impossibile. Crediamo fortemente che il Liverpool possa riuscire nell’impresa, se così la possiamo chiamare, di ribaltare un risultato sì molto difficile, ma non del tutto compromettente. Anche Slot dovrebbe scegliere i migliori, c’è una gara comunque difficile, ed è per questo che c’è molto ottimismo per il ribaltone. Di certo i numeri, il momento di forma, la voglia e la spinta del pubblico ci rimandano un Liverpool ampiamente favorito, un Liverpool pronto a chiudere i conti e prendersi una finale che, ovviamente, per quello che fino ad oggi ha mostrato, potrebbe serenamente vincere contro chiunque avversario. Il primo passo, verso il trionfo, verrà fatto giovedì sera.

Come vedere Liverpool-Tottenham in diretta tv e streaming

La gara valida per la semifinale di ritorno di League Cup tra Liverpool e Tottenham, in programma giovedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica e a 1.22 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria per il Liverpool, che chiuderà i conti e si prenderà la finale di Coppa di Lega. Gli uomini in rosso, in una gara da almeno tre reti complessive, dovrebbero pure riuscire a sbloccarla nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham

LIVERPOOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Djik, Robertson; Gravenberch, McAllister; Salah, Szoboslai, Gakpo; Diaz.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinski; Porro, Gray, Davies, Spence; Bissouma, Bentancur; Kulusevski, Son, Moore; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0