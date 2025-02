Pronostico Celtic-Dundee: non c’è storia

Celtic-Dundee è una gara valida per la ventiquattresima giornata di Premiership: probabili formazioni, dove vederla e il pronostico

Una partita senza storia. Per diversi motivi che conosciamo tutti. E se qualcuno non li dovesse conoscere siamo qui noi a rinfrescare la memoria. In Scozia, ogni anno, il campionato se lo giocano il Celtic e i Rangers, ma quest’anno non c’è proprio stata storia, almeno fino al momento.

Dieci punti di differenza tra queste due squadre che possono diventare tredici nella serata di mercoledì, dopo questa giornata, con il Dundee impegnato sul campo della capolista che non vuole assolutamente fermare la propria corsa. E non la fermerà, ovviamente: per gli ospiti non c’è nessuna possibilità di uscire indenni da questo campo, il più difficile del massimo campionato scozzese. A dircelo non è solo la classifica (Il Dundee è terz’ultimo e di punti ne ha 27), ma anche quelli che sono i precedenti tra queste due squadre che lasciano davvero pochissimo spazio a qualcosa di diverso.

Certo, nell’ultimo confronto, un recupero della giornata numero 17 giocata a gennaio, è finita 3-3. In maniera anche inaspettata con un Celtic che è riuscito a riprendere la sfida solamente nei minuti di recupero e grazie ad un calcio di rigore. Ma negli altri precedenti, andando indietro anche negli anni, non c’è mai stato un risultato diverso dalla vittoria dei biancoverdi per moltissimi anni. Solamente una volta è finita in pareggio. E poi c’è anche il cammino del Celtic in casa che nemmeno in Champions League ha perso in questa stagione. Insomma, non c’è storia.

Come vedere Celtic-Dundee in diretta tv e streaming

La sfida Celtic-Dundee, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna emittente tv o piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti sulla competizione nazionale francese.

Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata è quotata a 1.06 su Goldbet, Lottomatica e 1.07 Snai.

Il pronostico

Anche per via del 3-3 di qualche settimana fa, il Celtic vorrà prendersi i tre punti. Sarà sicuramente un match indirizzato dall’inizio, con una gara che vedrà almeno tre reti complessive. E almeno tre reti le dovrebbe segnare la formazione di casa. Vittoria senza storia.

Le probabili formazioni di Celtic-Dundee

CELTIC (4-3-3): Scheimchel; Ralston, Trusty, Carter-Vickers, Taylor; McCowan, McGregor, Hatate; Kuhn, Idah, Maeda.

DUNDEE (3-4-2-1): Carson; Astley, Robertson, Donnelly; Mulligan, Sylla, Garza, Samuels; Cameron, Adewumi; Murray.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0