Pronostico Atalanta-Bologna: accadrà per la quinta volta di fila

Atalanta-Bologna è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Non è un mistero che il Bologna abbia in mente, ormai da qualche anno a questa parte, di provare a scrivere un’altra “favola” come quella dell’Atalanta, ispirandosi proprio al lungimirante progetto della Dea, trasformatasi nel giro di un decennio da una provinciale con l’obiettivo della salvezza ad una big che è riuscita pure a trionfare in Europa e che oggi è temuta da tutti.

Dopo aver ottenuto una storica qualificazione alla Champions League anche gli emiliani stanno dimostrando di voler continuare ad essere ambiziosi, provando a tornare in Europa – sarebbe ben accetta anche quella “minore” – nonostante le dolorose cessioni estive e la perdita del loro condottiero Thiago Motta.

Vincenzo Italiano, arrivato in estate nello scetticismo generale, sta riuscendo nell’ardua impresa di non far rimpiangere l’illustre predecessore e dopo ventidue giornate i felsinei sono lì, con pieno merito, nel nutrito gruppo di squadre in lotta per un piazzamento europeo (con una gara ancora da recuperare). Sabato scorso Fabbian e De Silvestri hanno regalato ad Italiano altri tre punti nella sfida contro il Como (2-0), settimo risultato utile di fila tra campionato e coppe. La Coppa Italia, stando così le cose, non rappresenta più un “fastidio” ma diventa una intrigante suggestione: del resto, Italiano non ha mai snobbato questa competizione, arrivando quasi sempre fino in fondo quando era alla Fiorentina (nel 2023 giocò la finale contro l’Inter).

L’Atalanta procede a rilento

Nei quarti di finale il Bologna sfiderà in gara secca proprio l’Atalanta, finalista lo scorso anno. La Dea è reduce dal deludente pareggio al Gewiss Stadium con il Torino (1-1) e le uniche partite vinte nel 2025 dai nerazzurri rimangono quelle con lo Sturm Graz in Champions League ed in campionato contro il Como.

Sta forse tirando un po’ il fiato la squadra di Gian Piero Gasperini dopo un paio di mesi in cui è andata a mille. Si gioca ormai ogni tre giorni e non è facile ricaricare subito le pile: probabilmente anche per questo motivo il club è stato tra i più attivi sul mercato – via Zaniolo, dentro Maldini – facendo affari anche con lo stesso Bologna (negli ultimi giorni i rossoblù hanno ceduto il terzino Posch alla Dea, sostituendolo con l’ex Milan Calabria) per sopperire ai gravi infortuni dei difensori Scalvini e Kossounou.

Entrambe hanno stravinto il turno precedente: a dicembre il Bologna ha rifilato quattro gol al Monza (4-0), mentre l’Atalanta ne ha segnati 6 contro una formazione di Serie B, il Cesena (6-1).

Come vedere Atalanta-Bologna in diretta tv e streaming

La sfida Atalanta-Bologna è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Atalanta-Bologna anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Negli ultimi quattro precedenti il Bologna è stato un vero e proprio tabù per l’Atalanta, che non batte i felsinei da oltre due anni (gennaio 2023). Considerando il momento non scintillante della Dea, non è da escludere che i rossoblù riescano ad evitare quantomeno la sconfitta nei tempi regolamentari (in caso di pareggio si va direttamente ai rigori) in una gara in cui entrambe dovrebbero trovare la via del gol almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Toloi; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic, Maldini; Retegui.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1