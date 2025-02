Pronostico Chelsea-West Ham: difesa horror in soccorso

Chelsea-West Ham è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Soltanto una vittoria nelle ultime sei giornate di campionato per il Chelsea di Enzo Maresca, che tra il vecchio e il nuovo anno sembra aver perso slancio rispetto allo scorso autunno. Da metà dicembre in poi i Blues hanno avuto la meglio solo sul piccolo Morecambe in FA Cup e sul Wolverhampton in Premier League. Una settimana fa si sono fatti rimontare dal Manchester City nonostante fossero riusciti a sbloccare per primi la partita al 3′ del primo tempo con un gol di Madueke: all’Etihad Stadium è poi terminata 3-1.

Oltre ad allontanarsi progressivamente dalla vetta, il Chelsea nell’ultimo mese e mezzo è pure scivolato fuori dalle prime quattro, superato dallo stesso Manchester City e dal Newcastle, che nel momento in cui scriviamo hanno un punto in più. Tuttavia la squadra di Maresca, al di là degli ultimi risultati, resta in piena corsa per quello che è stato fissato ad inizio stagione come obiettivo principale, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League. I Blues in questo turno scenderanno in campo per ultimi, conoscendo già i risultati delle dirette concorrenti: a Stamford Bridge è in programma il derby, abbastanza sentito dalle due tifoserie, contro il West Ham dell’ex Graham Potter, tecnico che ha allenato il Chelsea per soli sette mesi nella stagione 2022-23, senza lasciare il segno.

Gli Hammers sono reduci da un buon pari con l’Aston Villa a Birmingham (1-1), ma nella giornata precedente avevano perso in casa con il Crystal Palace: Potter, insomma, non è ancora riuscito a dare la sterzata che i tifosi si attendevamo dopo l’esonero di Julen Lopetegui. Il West Ham al momento è lontanissimo dalla zona Europa ed il rischio di una stagione anonima diventa man mano sempre più concreto.

Il pronostico

Non è un momento facilissimo per il Chelsea dopo i fuochi d’artificio di qualche mese fa ma i Blues, malgrado la penuria di risultati, dovrebbero riuscire a voltare pagina contro un West Ham alle prese con gravi problemi difensivi e che ha incassato la bellezza di 14 gol nelle ultime 5 giornate di Premier League. Almeno tre le reti complessive a Stamford Bridge.

Le probabili formazioni di Chelsea-West Ham

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson.

WEST HAM (3-4-2-1): Fabianski; Mavropanos, Kilman, Cresswell; Wan-Bissaka, Soucek, Alvarez, Emerson Palmieri; Carlos Soler, Kudus; Paquetà.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1