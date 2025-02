Squalifica Sinner, stavolta sono guai seri: è arrivato il verdetto

Squalifica Sinner, stavolta sono guai davvero seri: ecco il verdetto arrivato nel corso degli ultimi giorni. E in questo modo è dura salvarsi

In questo modo è davvero dura riuscire a salvarsi. In questo modo è davvero difficile riuscire ad avere la meglio contro la Wada, che ha presentato il ricorso al Tas di Losanna contro l’assoluzione di Sinner.

Aprile sarà il mese decisivo per conoscere le sorti del tennista numero uno al mondo, ma le ultime notizie che arrivano non lasciano di certo dormire sonni tranquilli al tennista azzurro. Così come viene riportato da Libero, a parlare questa volta è uno che conosce bene le cose. Sì, L’avvocato Angelo Cascella, 59 anni, è un ex giudice del Tas. E ha detto questo.

Squalifica Sinner, sentenza clamorosa

“ La positività riscontrata nelle analisi sui campioni prelevati a Jannik Sinner potrebbe portare a una squalifica perché i riscontri delle analisi sono oggettivi, dunque un risultato pacifico”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a L’identità. L’esperto di diritto sportivo spiega molto chiaramente che l’atleta “ è responsabile del fatto che una sostanza dopante è stata trovata nel suo organismo” . “ Sinner- ha aggiunto – deve superare la negligenza contestatagli in quanto l’atleta è responsabile anche dell’operato dei propri collaboratori. Per questo la Wada, ricorrendo al Tas, chiede una squalifica da 1 a 2 anni”.