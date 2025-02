Pronostico Brentford-Tottenham: i precedenti non mentono

Brentford-Tottenham è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quella che sta vivendo il Tottenham è una delle stagioni più difficili degli ultimi anni. Aveva anche iniziato bene la squadra londinese, ma poi qualcosa si è rotto e Postecoglu non sta riuscendo in nessun modo a trovare la medicina giusta per i suoi uomini. Che sono lì, in una posizione di classifica brutta da vedere e sicuramente non in linea con quelli che erano gli obiettivi stagionali.

Ormai abbiamo capito che l’obiettivo è quello di arrivare più in là possibile in Europa League. Il Tottenham ha superato il primo turno tra le prime otto e quindi è direttamente agli ottavi di finale. Adesso ci sarà un mese per cercare di risollevarsi anche in campionato ma sarà davvero complicato, perché gli Spurs stanno dando la sensazione di avere quasi paura a giocare. O, per meglio dire, scendono in campo con il timore di poter sbagliare e questo non è un bene.

La trasferta sul campo del Brentford, avanti in classifica di sette punti, è difficilissima. Ma le qualità in campo pendono sicuramente verso la formazione ospite che, almeno, non dovrebbe perdere. Un finale, comunque, ce lo danno sicuramente le statistiche che vediamo uscire fuori quando queste due formazioni si incontrano. E per scoprirlo basta leggere in fondo a questo articolo.

Come vedere Brentford-Tottenham in diretta tv e in streaming

Brentford-Tottenham è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Quando Brenford e Tottenham si incontrano finisce sempre gol. E anche nel pomeriggio di domenica dovrebbe succedere la stessa cosa. Detto questo è il pari il risultato che potrebbe venire fuori. Che servirebbe poco alla formazione ospite, ovviamente, ma almeno non tornerebbe a casa con l’ennesima sconfitta.

Le probabili formazioni di Brentford-Tottenham

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa.

TOTTENHAM (4-3-3): Kinsky; Porro, Gray, Van de Ven, Spence; Bentancur, Bissouma, Bergvall; Kulusevski, Richarlison, Son.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1