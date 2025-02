Pronostico Betis-Athletic Bilbao: finisce come l’andata

Betis-Athletic Bilbao è una partita della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sta diventando una delle classiche del calcio spagnolo. Sì, perché Betis e Athletic Bilbao, soprattutto negli ultimi anni, sono formazioni che sono rimaste in alto in classifica conquistando praticamente sempre una qualificazione alle coppe europee.

Certo, al momento non sta andando bene alla squadra che domenica sera giocherà in casa: decimo posto per gli uomini di Pellegrini e dodici punti di differenza rispetti ai baschi che, invece, sono al quarto posto e sognano, visto che la classifica lo permette, anche di avvicinare quelle che stanno davanti. Ma bisogna vincere sempre per riuscire nell’intento, e il Betis è tutt’altro che un appuntamento così, da prendere sotto gamba, oppure da affrontare con serenità. Proprio no, soprattutto in casa la squadra andalusa riesce comunque a dare qualcosa in più. Da qui a dire che si possono fare i tre punti contro il Bilbao ce ne passa, ma da qui a dire che il Betis possa perdere rimane identico. Quindi è evidente che tutto lascia presagire una cosa: questo match finirà com’è finito all’andata.

E com’è finito all’andata? Beh, la domanda che vi state sicuramente facendo è corretta e merita anche una risposta. E la trovate sotto, nel nostro pronostico per il match di domenica sera.

Come vedere Betis-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Athletic Bilbao, gara valida per la ventiduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

All’andata è finita con una bella X e con entrambe le squadre a segno. E anche domenica sera potrebbe quindi finire allo stesso modo. Un punto a testa. Che servirebbe a poco al Betis. Ma oltre è davvero difficile, se non impossibile, andare.

Le probabili formazioni di Betis-Athletic Bilbao

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ortiz, Llorente, Natan, Perraud; Cardoso, Roca; J Rodriguez, Isco, Ezzalzouli; Roque.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Yeray, Boiro; Vesga, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1