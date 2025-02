Ritiro Djokovic, ormai c’è poco da fare: l’annuncio è arrivato

Ritiro Djokovic, si avvicina la fine di un’era. Anche il tennista serbo ha dato un annuncio che lascia spiazzati i tifosi. Ecco cosa sta succedendo

Si avvicina la fine di un’era importante, una delle più belle e incredibili per il mondo dello sport. Dopo Federer e Nadal, anche Djokovic si avvicina al ritiro. Si avvicina a quelle che potrebbero essere le ultime uscite in campo della sua immensa carriera.

Piaccia o non piaccia è così: il serbo è il più vincente della storia. Un cannibale vero e proprio con i suoi pro e suoi contro. Ma quello che ha fatto in campo verrà ricordato da tutti. Ma l’età avanza, ormai si avvicina il limite della sopportazione fisica che a questi livelli tocca tutti i muscoli e tutti i nervi. E non tocca solamente sotto il profilo fisico ma anche sotto l’aspetto mentale. Diciamolo chiaramente: non si può andare avanti per moltissimi anni.

Ritiro Djokovic, c’è l’annuncio ufficiale

Intanto, al momento, Federer – stando alle informazioni di Chris Fowler, giornalista di Espn, starà fuori per diverso tempo dal campo: “Non è uno scherzo, è uno strappo piuttosto profondo. È nella parte più profonda del tendine del ginocchio, ed è un problema perché è un muscolo grande. È lì in profondità, è difficile da trattare correttamente. Il tendine del ginocchio non ha un grande flusso sanguigno, quindi è più difficile da trattare rispetto ad altri muscoli. Non puoi affrettare i tempi, devi essere molto sicuro prima di tornare là fuori. In genere, se guardi infortuni come questo nello sport, sei costretto a restare ai box un paio di mesi”, ha detto.

A questo si aggiunge anche l’annuncio di Nole, che è tornato a parlare appunto del ritiro. “Avverto che la gente già da qualche tempo scrive su di me il ‘necrologio’ tennistico. Il primo che ha iniziato a farlo è mio padre, anche se non so fino a che punto lui sarà contento che io ne parli”. Papà sta cercando di convincermi a porre fine alla mia carriera. Già da un po’ di tempo cerca di convincermi a ritirarmi, ma non insiste. Capisce e rispetta la mia decisione, ma spesso mi chiede che cos’altro voglio conquistare. E’ consapevole dello stress e della tensione che influiscono sulla mia mente e sul mio corpo”. Insomma, la fine è davvero vicina.