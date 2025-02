Pronostico Bologna-Como: la statistica non mente

Bologna-Como è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con una partita da recuperare il Bologna dopo 22 giornate è ottavo in classifica, in piena corsa per un posto in Europa. Dall’Europa, intanto, gli uomini di Vincenzo Italiano sono appena usciti, concludendo al ventottesimo posto la fase campionato della Champions League: i 6 punti non sono bastati per strappare un pass per i playoff ma le ultime due prestazioni offerte contro Borussia Dortmund (2-1) e Sporting (1-1) hanno dimostrato che questo Bologna, al di là del fattore inesperienza, aveva le carte in regola per passare al turno successivo. Questione di dettagli.

Italiano, nel frattempo, guarda il lato positivo: da questo momento in poi il suo Bologna avrà solamente due impegni, il campionato e la Coppa Italia. I felsinei, insomma, possono ancora togliersi soddisfazioni importanti, ad esempio diventare una sorta di mina vagante per le squadre attualmente in lotta per un posto tra le prime sei. E non era affatto scontato dopo aver perso nello scorso mercato estivo tre grandi protagonisti della passata stagione (Thiago Motta, Zirkzee e Calafiori).

L’avversario degli emiliani in questa giornata è il Como, altra squadra che gioca un calcio molto offensivo e non rinuncia mai ad affrontare l’avversario di turno a viso aperto. Un atteggiamento che, tuttavia, non sempre paga: i lariani, pur facendo meglio rispetto all’Atalanta nell’ennesimo derby lombardo della scorsa settimana, sono rimasti a mani vuote (1-2), rimontati da una doppietta di Retegui, che ha reso vana la gemma del talentino Nico Paz (quinto gol in A per l’argentino). Una sorta di remake della sfida con il Milan di due settimane prima, terminata con lo stesso risultato. La squadra di Cesc Fabregas resta in ogni caso a +2 sulla zona rossa e non può dormire sonni tranquilli: in trasferta, intanto, l’ultimo successo risale a settembre.

Bologna-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Come contro Empoli e Sporting nel Bologna mancherà Orsolini, che non rientrerà prima di due settimane. Una assenza indubbiamente importante per Italiano: l’ex tecnico della Fiorentina è in ansia anche per Ferguson, costretto ad uscire anticipatamente nella sfida di Lisbona per un problema muscolare. Solito ballottaggio in attacco tra Castro e Dallinga – salgono le quotazioni dell’olandese – alle spalle della prima punta agiranno invece Ndoye, Odgaard e Dominguez. In mezzo uno tra Pobega e Moro accanto a Freuler.

Fabregas potrebbe dover rinunciare a Moreno e Perrone: il primo si è fatto male contro l’Atalanta, il secondo si è procurato un taglio alla testa dopo uno scontro con l’atalantino de Roon. In compenso il tecnico spagnolo ritrova Goldaniga, squalificato contro i nerazzurri. Ballottaggio Strefezza-Fadera.

La sfida Bologna-Como è in programma sabato alle 20:45 allo stadio "Dall'Ara" di Bologna

Il pronostico

L’andata fu un saliscendi di emozioni con il Bologna che rimontò due gol nell’ultimo quarto d’ora dopo essere andato sotto 2-0. Anche il ritorno si profila movimentato e non potrebbe essere altrimenti considerata la mentalità offensiva dei due allenatori: Bologna leggermente favorito in una gara da almeno 3 gol totali. Il Como, infatti, ha mantenuto la porta inviolata solo in un’occasione.

Le probabili formazioni di Bologna-Como

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

COMO (4-2-3-1): Butez; Goldaniga, Kempf, Dossena, Iovine; Da Cunha, Caqueret; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1