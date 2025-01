C’è un’altra al fianco di Sinner: l’abbraccio non sfugge alle cam

Anna Kalinskaya non c’è e Sinner abbraccia un’altra: mistero risolto.

Prima della partita contro Holger Rune non stava affatto bene. Era bianco come un cencio ed è stato concreto il rischio che non scendesse in campo perché in preda ad un malore inspiegabile. Poi, dopo un piccolo sonnellino, e senza essersi neanche allenato, ha invece trovato la forza di presentarsi all’appuntamento con il suo avversario danese.

Se non lo avesse fatto, se quella forza non l’avesse trovata, oggi non sarebbe il due volte campione degli Australian Open. Non sarebbe il re di Melbourne e non avrebbe difeso i punti, fondamentali, conquistati lo scorso anno nella terra dei canguri. Per fortuna Sinner ce l’ha fatta e oggi sono ben tre, uno in meno di Carlos Alcaraz, gli Slam che l’attuale numero 1 del mondo ha conquistato da quando ha fatto il suo esordio nel circuito maggiore.

Peccato solo che, come noto, penda ancora sul suo capo la più pesante delle accuse, vale a dire quella di doping. In primavera il tennista altoatesino sarà giudicato dal Tas di Losanna e sapremo solo allora, dunque, se la legge abbia previsto o meno per lui una squalifica. Nel frattempo, oltre che di questo, si continua a parlare anche della sua situazione sentimentale, non essendo troppo chiaro in che rapporti sia, ora come ora, con Anna Kalinskaya, la sua presunta fidanzata.

Quell’abbraccio dietro le quinte: c’era una brunetta insieme a Jannik

Certo è che la campionessa russa non era a Melbourne a tifare per lui – si è ritirata prima che il Major iniziasse – così come, del resto, non era stata né alle Finals e né all’atto conclusivo della Coppa Davis.

After cheering up #Zverev,

Jannik meets German’s girlfriend and apologizes to her for having caused Sascha yet another disappointment.

Humility, class, elegance and respect for the opponent, which some his fans certainly don’t demonstrate by calling Sascha a rat.#AusOpen #Sinner pic.twitter.com/eunBE7mPCD — DDN10 ⚽🎾🌖🦊 (@ddn10_) January 27, 2025



Negli spogliatoi, in compenso, c’era un’altra ragazza ad attenderlo. Le cam hanno ripreso tutto e il video ha fatto, in men che non si dica, il giro dei social. Il filmato ritrae una ragazza correre incontro a Jannik e abbracciarlo in modo abbastanza sentito, gesto che, manco a dirlo, ha subito fatto drizzare le antenne ai tifosi più curiosi. Ma chi è, vi starete chiedendo, forse, anche voi, la brunetta che attendeva il numero 1 del mondo dietro le quinte della Rod Laver Arena?

Lei è Sophia Thomalla e, attenzione, non era lì per Sinner. Era lì per Alexander Zverev, il suo fidanzato, ma è bello che si sia voluta congratulare con il campione che aveva appena battuto la sua dolce metà. Un abbraccio sincero, carico di significato ma privo di qualunque sentimentalismo. Preceduto, come se non bastasse, da un gesto estremamente sportivo: Jannik, come a voler chiedere scusa, ha giunto le sue mani, prima di lasciarsi andare a quell’abbraccio tanto sorprendente quanto inaspettato.