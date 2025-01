Hamilton campione del mondo: l’annuncio è già arrivato. Ecco cosa sta succedendo a Fiorano dove l’inglese ha iniziato a girare con la Rossa

Quella che sta per chiudersi è stata una settimana intensa per i tifosi della Ferrari. Vedere Lewis Hamilton è stato qualcosa di magico. Nel corso di questo lunghissimo anno tutti lo abbiamo immaginato, ma vederlo, poi, è stato qualcosa di davvero diverso, qualcosa di incredibile.

Ora, detto ciò, è evidente che l’entusiasmo sia quello dei giorni migliori. Quello che tutti ovviamente si aspettavamo. Hamilton, dal proprio canto, non si è di certo tirato indietro. Prima, quando c’era anche Elkann, è uscito a firmare autografi, poi il giorno dopo, dopo i primi giri su una macchina del 2023, è andato vicino a quei tifosi che lo hanno acclamato per salutarli. Probabilmente, anzi siamo sicuri, anche lui si aspettava un’accoglienza del genere, anche lui immaginava di vedere tantissime persone assistere ai suoi primi giri. Ma come per noi tifosi, anche per lui immaginare una cosa vedere è un’altra.

Hamilton campione del Mondo: annuncio arrivato

E ovviamente, l’entusiasmo, è stato quello dei giorni migliori, quello incredibile che accompagnerà, almeno fino alla prima gara ufficiale, il pilota inglese. Poi sarà la pista a dire se si continuerà in questo modo oppure tutto scemerà, ma il campionato in ogni caso è lungo e tutti noi speriamo che la Ferrari se la possa giocare fino alla fine.

Intanto, dai tifosi, si sono alzati diversi cori: “Portace, portace, portace il Mondiale, ohhh Lewis portace il Mondiale!”. E poi: “Portaci il titolo!”. E dopo ancora: “Daje campione!” e “Facci sognare!”. Insomma, in poche parole, tutto molto bello ed emozionante. Sperando ovviamente che tutto possa rimanere inalterato anche a Mondiale iniziato, vorrebbe dire solamente una cosa: che la Ferrari sarebbe in corsa per il titolo, che la Ferrari sarebbe in corsa per qualcosa di unico e indiscutibile. E tutti noi come detto speriamo realmente possa andare in questo modo. Possa essere tutto così bello da rimanere in corsa fin quando ci sarà speranza. Forza Hamilton, e forza Ferrari, ovviamente.