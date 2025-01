Pronostico Como-Atalanta: è successo solo una volta

Como-Atalanta è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

C’è voluta la Champions League per mettere fine ad un digiuno di vittorie che durava da un mese: l’Atalanta è tornata a gioire, martedì scorso, nella coppa dalle grandi orecchie, annichilendo 5-0 gli austriaci dello Sturm Graz e centrando il primo successo del 2025.

Un’affermazione roboante che avvicina la Dea alla qualificazione diretta agli ottavi di finale – tra una settimana i nerazzurri si giocheranno il tutto per tutto con il Barcellona, con l’obiettivo di rimanere tra le prime otto – e che ha permesso agli uomini di Gian Piero Gasperini di archiviare il k.o. con il Napoli nello scontro diretto (2-3) che per ora tiene fuori i bergamaschi dalla lotta scudetto.

Non ha lesinato spettacolo la partita con la squadra di Antonio Conte, in grado di rimettere il muso davanti a 10 minuti dalla fine grazie al colpo di testa vincente di Lukaku. L’Atalanta, che in campionato non incamera i tre punti da prima di Natale, è dunque scivolata a -7 dalla capolista, ormai staccata anche dall’Inter, che di punti ne ha quattro in più con una gara da recuperare. Prima della delicata trasferta catalana in coppa la Dea cercherà di invertire la rotta pure in Serie A nel derby lombardo con il Como, che già all’andata fece male ai nerazzurri (unica squadra ad espugnare il Gewiss Stadium insieme al Napoli). I lariani vengono dal netto successo contro l’Udinese (4-1), in cui hanno nuovamente brillato dal punto di vista del gioco: la differenza è che stavolta sono arrivati anche tre punti importanti e fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Como-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Fabregas confida nel recupero di Sergi Roberto ma difficilmente l’ex Barcellona ce la farà a partire dal 1′. Non ci sarà lo squalificato Goldaniga e molto probabilmente neppure Van der Brempt, uscito acciaccato dalla sfida con l’Udinese: in difesa dovrebbero giocare Sala, Dossena e Kempf, a destra invece chanche per Iovine.

Dall’altro lato, Gasperini recupera Cuadrado – il colombiano ha giocato anche in Champions – ma deve fare a meno dello squalificato Hien. In difesa si rivedrà Kolasinac, davanti invece il tecnico nerazzurro darà spazio a De Ketelaere e Lookman, con Retegui pronto a subentrare dalla panchina.

Come vedere Como-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Atalanta, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Se vuole restare a contatto con Napoli e Inter l’Atalanta non può permettersi di toppare questo tipo di partite. I nerazzurri sono favoriti ma la trasferta di Como cela parecchie insidie: gli uomini di Cesc Fabregas, infatti, esprimono un bel calcio ed all’andata hanno già dimostrato di saper tenere testa alla Dea. Gol ed emozioni, come lo scorso settembre, non dovrebbero mancare in riva al lago, con i lariani che in stagione hanno tenuto in una sola occasione la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Como-Atalanta

COMO (3-4-2-1): Butez; Sala, Dossena, Kempf; Iovine, Caqueret, Da Cunha, Fadera; Diao, Strefezza; Cutrone.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2