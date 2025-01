Pronostico Cagliari-Lecce: i precedenti svelano il finale

Cagliari-Lecce è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra due squadre che nell’ultimo periodo stanno facendo assai bene. Quattro punti nelle ultime due trasferte per gli isolani, contro Monza e Milan, bella vittoria per i salentini sul campo dell’Empoli che ha rimesso un po’ le cose a posto in classifica.

Una partita che è meglio non perdere, più che cercare di vincere. Anche se, senza dubbio, le due formazioni che scenderanno in campo lo faranno con l’intento di andare a prendersi i tre punti. Sarà però un match molto tattico, tra due allenatori che si stimano, e che vogliono e hanno bisogno di continuare una striscia di risultati utili. Danno morale, ovviamente, aiutano a lavorare con serenità durante la settimana. E poi ci sono anche i precedenti che un po’ di “vantaggio” per andare a capire come questo match potrebbe finire, ce lo danno.

Quelle tra Cagliari e Lecce sono state sempre delle gare assai accese, molto chiuse. Ed è per questo motivo che nelle ultime cinque uscite sono arrivati la bellezza di 4 pareggi: in una sola occasione ha vinto il Cagliari e lo ha fatto per uno a zero. Un’ulteriore conferma, questa, che tutto sembra essere già abbastanza indirizzato. O almeno, così pare in questo momento.

Come vedere Cagliari-Lecce in diretta tv e in streaming

Cagliari-Lecce è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo raccontato prima è evidente che questo match possa regalare una X finale. Magari con un gol per squadra, ma magri non ci spingeremmo oltre. Sì, il pareggio è il risultato molto più probabile anche vedendo come sono andate a finire le altre partite.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1