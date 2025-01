Panico Kalinskaya: Sinner le ha reso pan per focaccia

Sinner come Kalinskaya: la vendetta viaggia su Instagram.

Le foto parlano. E quella che, partita da Melbourne, aveva fatto il giro del mondo sino a piombare sui social network, aveva detto, in effetti, un sacco di cose. Ci aveva rivelato che forse le cose non stavano esattamente come pensavamo e che certi amori possono finire dall’oggi al domani, oppure trasformarsi in altro.

Non sembrava un abbraccio tra due amanti quello che Jannik Sinner e Anna Kalinskaya erano in procinto di darsi quando un fotografo in azione agli Australian Open li ha immortalati. Pareva più un gesto tra amici che altro, motivo per il quale i fan della coppia più chiacchierata del circuito maggiore avevano immediatamente dato l’allarme e segnalato che qualcosa, forse, non andava.

Ci avevano visto giusto, probabilmente, sebbene qualcuno fosse intervenuto per sottolineare che, magari, avevano solo deciso di comune accordo di non farsi più beccare in pubblico in atteggiamenti troppo intimi. Quello che ha fatto il numero 1 del mondo nelle scorse ore, tuttavia, sembrerebbe fugare qualunque dubbio residuo. E ci spiace per chi, sin dall’inizio, ha creduto in questo amore a sfondo tennistico, ma se è vero che 2 + 2 fa sempre 4, allora appare verosimile che Anna e Jannik non siano più una coppia.

Ha smesso anche Sinner: ogni dubbio è dissipato

La tennista russa, costretta al ritiro ancor prima che la sua avventura nella terra dei canguri avesse ufficialmente inizio, aveva tolto il like dall’account del campione azzurro prima che lo stesso scendesse in campo alle Atp Finals.

Tanto era bastato perché il pubblico ipotizzasse una rottura, ma il fatto che Sinner, invece, continuasse a seguirla e ad apprezzare tutti i suoi post, lasciava intendere che forse non tutto fosse perduto. Quando anche lui, però, ha smesso di seguirla su Instagram, è stato il panico. Già, il numero 1 del mondo ha reso pan per focaccia alla bella nativa di Mosca e, adesso, nel suo feed non comparirà mai più alcun post della ragazza con cui faceva coppia fissa dalla scorsa primavera.

Cosa sia effettivamente accaduto tra i due non lo sappiamo. Anche perché non necessariamente, in effetti, deve essere accaduto qualcosa di concreto. Non possiamo escludere che si siano lasciati perché poco in sintonia, o perché ora come ora preferiscono concentrarsi sulle rispettive carriere, piuttosto che su questo amore. Quale che sia la ragione, è ormai ufficiale: è gelo tra Sinner e Kalinskaya.