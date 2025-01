Pronostico PSG-St. Etienne: numeri impietosi e disastro annunciato

Psg-St. Etienne è una partita valida per la diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con un gol di Dembele arrivato in pieno recupero, il Psg è riuscito a portare a casa il primo trofeo della propria stagione. La vittoria contro il Monaco potrebbe dare un importante slancio alla formazione allenata da Luis Enrique, alla ricerca, pure, di innesti importanti in questa sessione di calciomercato: uno su tutti, quel Kvara del Napoli che sembra essere davvero a un passo.

Anche in uscita, come sappiamo, i parigini dovrebbero piazzare qualcosa: e la Juve è molto interessata a Kolo Muani, quell’attaccante che con il tecnico spagnolo di spazio non ne ha quasi mai trovato e che ha una valigia in mano solo da chiudere. Vedremo quello che succederà, siamo proprio dentro la sessione invernale. Ma da quelle parti, gli innesti, sono quelli che interessano maggiormente i tifosi. Il match contro il St. Etienne sembra essere proprio l’ultimo dei problemi. Non solo perché non ci sarà praticamente partita, ma anche perché all’orizzonte ci sono due partite fondamentali in Champions League con i parigini che rischiano di essere eliminati con largo anticipo. I pensieri sono tutti rivolti lì.

Quindi, che dire della gara contro il St. Etienne? Onestamente, da dire, c’è davvero poco. Il Psg chiuderà presto il match contro una formazione che occupa l’ultima posizione utile per la salvezza e che fuori casa nelle ultime quattro uscite ha sempre perso. E che nelle ultime 9, lontana dalle mura amiche, è tornata senza punti in ben 8 occasioni. Non c’è altro da aggiungere.

Come vedere Psg-St. Etienne in diretta tv e in streaming

La sfida Psg-St. Etienne, in programma domenica 12 gennaio alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata 1.07 su Goldbet e Lottomatica e a 1.07 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Partita senza storia, che si sbloccherà già nel primo tempo e che il Psg condurrà in porto senza nessun problema. Match da più di tre gol complessivi e che potrebbero essere segnati tutti da una squadra. Non vi diciamo quale, lo avete capito.

Le probabili formazioni di Psg-St. Etienne

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembele, Ramos, Barcola.

ST. ETIENNE (4-3-3): Larsonneur; Appiah, Petrot, Batubinska, Nade; Bouchouari, Ekwah, Mouton; Cafaro, Stassin, Boakye.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0