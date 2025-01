Pronostici Serie B domenica 12 gennaio: tre “gol” ad alta quota

Serie B, continua il duello a distanza tra la capolista Sassuolo e l’inseguitrice Pisa: i neroverdi fanno visita alla Salernitana, che ha di nuovo cambiato allenatore.

Dopo due settimane di stop riparte il campionato di Serie B con la seconda giornata del girone di ritorno. Nel turno che, lo scorso 29 dicembre, ha definitivamente mandato in pensione il 2024 del torneo cadetto se l’è vista brutta il Sassuolo capolista. I neroverdi hanno rischiato una sconfitta che avrebbe avuto del clamoroso nella sfida testa-coda contro il fanalino Cosenza, rimontato negli ultimi minuti di gioco grazie ai due giocatori inseriti nella ripresa dal tecnico Fabio Grosso (Moro e Lipani, entrambi a segno).

Gli emiliani sono dunque tornati a vincere dopo la sconfitta nello scontro diretto del boxing day con il Pisa, la quale aveva messo fine ad una lunghissima striscia vincente.

Il Sassuolo ora ha 3 punti di vantaggio sulla formazione guidata da Pippo Inzaghi. Un vantaggio che tenterà di incrementare nella trasferta di Salerno contro una Salernitana sull’orlo di una crisi di nervi. Dopo la sconfitta di Catanzaro – i granata sarebbero addirittura ultimi senza la penalizzazione del Cosenza – il club ha deciso di dare il benservito pure a Stefano Colantuono, affidandosi a Roberto Breda, ex capitano e bandiera granata. Lo attende un esordio complicatissimo. Attenzione però ad un possibile sussulto d’orgoglio della Salernitana, che potrebbe tornare a segnare dopo 3 partite in cui è rimasta a secco di gol.

Nelle zone basse della classifica sta provando a rialzare la testa il Frosinone: i ciociari hanno chiuso in maniera positiva il 2024 (vittoria con la Salernitana e pareggio con la Juve Stabia) e potrebbero creare qualche grattacapo pure all’incostante Cremonese, che ha pareggiato per ben tre volte nelle ultime quattro giornate.

Le previsioni sulle altre partite

Il Cosenza ultimo in classifica non vince da inizio novembre ma i rossoblù di Massimiliano Alvini, nonostante i limiti tecnici, sembrano più vivi che mai ed avrebbero meritato qualcosa in più nelle ultime due partite con Catanzaro e Sassuolo. Contro la squadra che ha totalizzato meno punti in trasferta (5) il Mantova, i Lupi con ogni probabilità porteranno a casa un risultato positivo.

Tra le potenziali big che stanno facendo fatica c’è il Palermo, contestato pesantemente dai propri tifosi dopo il k.o. di Cittadella: i rosanero dovranno fare attenzione ad un Modena in ottima salute, che non conosce sconfitta da oltre due mesi. Match interessante quello tra una ritrovata Reggiana e un Bari che si è rilanciato con la bella vittoria sullo Spezia: ci aspettiamo almeno un gol per parte. Gara potenzialmente movimentata pure Cesena-Cittadella: la squadra di Michele Mignani vuole mettere fine alla serie negativa, mentre i veneti sono in ripresa (tre vittorie di fila) ed hanno abbandonato momentaneamente la zona rossa. Equilibrio anche in Spezia-Juve Stabia: la neopromossa sta facendo un campionato fantastico e si farà valere contro gli uomini di Luca D’Angelo, meno continui rispetto a qualche settimana fa. Il Catanzaro è tornato a frequentare stabilmente la zona playoff ma la vittoria con il pericolante Sudtirol non è scontata, stesso discorso per Brescia-Sampdoria, coi blucerchiati che potrebbero aver approfittato della sosta per ricompattarsi (i tre punti mancano da fine ottobre).

Serie B: possibili vincenti

Frosinone o pareggio (in Frosinone-Cremonese)

Cosenza o pareggio (in Cosenza-Mantova)

Sampdoria o pareggio (in Brescia-Sampdoria)

Le partite da almeno due gol complessivi

Salernitana-Sassuolo

Spezia-Juve Stabia

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Salernitana-Sassuolo

Reggiana-Bari

Cesena-Cittadella

Le partite da meno di tre gol complessivi

Palermo-Modena

Sudtirol-Catanzaro

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Reggiana-Bari è quotato a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Over 1.5” in Salernitana-Sassuolo è quotato invece a 1.20 su Goldbet e Lottomatica e a 1.24 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI