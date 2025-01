Gratta e vinci, mai visto niente del genere: cartella coi fiocchi

Gratta e vinci, fortunato è dire poco: tombola definitiva.

Diciamoci la verità: è assai difficile resistere al fascino intramontabile dei giochi tematici e, più precisamente, dei Gratta e vinci festivi che ogni anno, puntualmente, vengono immessi sul mercato in occasione del Santo Natale. Sarà che con i loro colori accesi e i simboli delle feste trasmettono allegria solo a guardarli, sarà che promettono sempre e comunque ricchissimi premi, sta di fatto che vanno sempre a ruba.

Quest’anno, poi, l’Agenzie delle dogane e dei monopoli ha saggiamente pensato di puntare sull’influenza che il mitico gioco della tombola ha sempre esercitato sul pubblico italiano. Lo ha fatto lanciando, per l’appunto, una serie di grattini che ha spopolato e che ha anche spalancato, come vedremo a breve, le porte della ricchezza a parecchi aspiranti fortunelli. Uno in particolare.

Nei giorni scorsi, infatti, ad un tiro di schioppo dalla fine del 2024, una grossissima vincita è stata registrata in quel di Napoli. Più precisamente, nel caso qualcuno volesse saperlo, nel quartiere del Vomero, in via Francesco Cilea. Qui è stato comprato un biglietto che ha fatto sì che l’anno si chiudesse col botto e che una persona riscuotesse un premio che definirlo strabiliante non renderebbe bene l’idea di quanto abbia guadagnato.

Gratta e vinci, la tombola più ricca di tutti i tempi

Il tagliando fortunato appartiene, più nello specifico, alla serie Tombola Super, che è sbarcata nelle tabaccherie e nelle rivendite autorizzate nello scorso mese di novembre.

Ogni biglietto costa 10 euro e il premio massimo in palio, udite udite, è pari a 2 milioni di euro. Che è poi, esattamente, quello che è spettato al fortunato giocatore o giocatrice che ha sbancato il jackpot in quel di Napoli, confermando la straordinarietà di questi grattini tematici che tutti adorano. Le probabilità di farcela non erano poi così elevate, anzi. Solo 1 grattino su poco più di 4 milioni è vincente, per cui quello che è successo nel Vomero ha davvero dell’incredibile.

La meccanica di gioco di questo Gratta e vinci ricalca in toto il regolamento del gioco più amato dagli italiani, per cui il Gastone partenopeo ha beccato, è proprio il caso di dirlo, le cartelle più fortunate in assoluto. E chissà quanto avrà gradito, come si è soliti fare quando si gioca a Tombola, quando ha scoperto che tutti i numeri nelle sue cartelle erano stati “estratti” sulla ruota della fortuna…