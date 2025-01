Squalifica Sinner, cambia tutto: annuncio da New York

Jannik Sinner, annuncio ufficiale: due anni senza il numero 1 del mondo.

Da Dubai all’Alta Pusteria il passo è stato breve. Così come breve è stato il viaggio dai monti a Montecarlo, dove formalmente risiede il tennista numero 1 del mondo. Jannik Sinner resterà nel Principato qualche giorno ancora, giusto il tempo di mettere a punto le ultime cose e di preparare l’attesissima trasferta in Australia.

La nuova stagione sta per entrare nel vivo e l’altoatesino sa che, per forza di cose, non potrà affrontarla troppo a cuor leggere. Tante cose belle arriveranno, ma il 2025 potrebbe essere, purtroppo, anche l’anno della batosta. Si attende per la prossima primavera, infatti, la sentenza della Wada, che ha presentato ricorso contro la decisione dell’Itia e ha deciso di vederci ancor più chiaro nella triste vicenda della positività di Sinner ai test antidoping. Positività che, secondo quanto da lui dimostrato, sarebbe stata causata da una contaminazione accidentale e non dall’assunzione volontaria del famigerato Clostebol.

Quale che sia il verdetto finale, certo è che non si parla d’altro. Ed era inevitabile che fosse così, considerando, appunto, che Jannik è in vetta al ranking Atp e che questa decisione, in un modo o nell’altro, scombinerà gli equilibri della classifica mondiale. Cosa di cui sono già assolutamente certi, oltretutto, al di là dell’Oceano.

Due anni senza Jannik Sinner: reazione inaspettata, non gli si può dare torto

Ne hanno scritto, nei giorni scorsi, Matthew Futterman e Charlie Eccleshare, firme di punta del The Athletic, noto magazine dell’ancor più famoso New York Times. Dicendo, tra una cosa e l’altra, qualcosa di estremamente interessante.

Il riferimento è al passaggio in cui si allude all’eventuale squalifica di Sinner, ipotesi purtroppo paventata dalla Wada. I due giornalisti, in merito a questa possibilità, non hanno usato mezzi termini. Hanno detto che perdere Jannik per un così lungo lasso di tempo – due anni, teoricamente – sarebbe “un duro colpo per il circuito Atp”.

Una squalifica, hanno aggiunto, che potrebbe avere conseguenze “per un decennio, non solo per Sinner ma per tutto il circuito Atp”. Due anni, hanno scritto ancora, sono “un’eternità”. “Immaginare il tennis senza Sinner per due anni – questa la riflessione centrale di questo interessantissimo editoriale apparso nei giorni scorsi sulle colonne del magazine a stelle e strisce – è come pensare che non sia successo nulla nell’era moderna“. E come potremmo mai, del resto, dargli torto?