Juventus-Milan, Supercoppa Italiana: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Juventus-Milan è una gara valida per le semifinali della Supercoppa Italiana e si gioca venerdì alle 20:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Riecco la Supercoppa Italiana con il suo nuovo format – ispirato dalla competizione “gemella” spagnola – che ha debuttato un anno fa nella lontana Arabia Saudita. Non più gara unica tra la vincitrice dello scudetto e la detentrice della Coppa Italia ma una sorta di mini-torneo che vede tra le protagoniste anche la finalista della coppa nazionale e la seconda classificata in campionato.

A Riad andrà dunque in scena la sfida tra due dei club più blasonati e vincenti del calcio italiano, Juventus e Milan. In palio un pass per la finalissima contro una tra Inter e Atalanta, in campo 24 ore prima nell’altra semifinale. Iniziamo col dire che bianconeri e rossoneri non hanno chiuso il 2024 nel miglior dei modi, anzi.

La Vecchia Signora non riesce a guarire dalla “pareggite” e domenica scorsa si è fatta riacciuffare per ben due volte dalla Fiorentina (2-2), collezionando l’undicesima “x” del suo campionato. Thiago Motta e i suoi uomini, nonostante una prestazione nel complesso positiva e volenterosa, hanno così fallito il sorpasso alla Viola restando sesti in classifica ed a -9 dalla coppia di testa, formata da Atalanta e Napoli. Una Juve che, al netto delle assenze, dà la sensazione di essere in una perenne fase di rodaggio: la continuità per il momento rimane una chimera e sono ancora troppi gli errori commessi dai singoli (vedi Cambiaso e Kalulu contro i gigliati). Il reparto più in affanno è la difesa: la solidità di qualche mese fa è un lontano ricordo, coi bianconeri che nelle ultime 4 partite hanno tenuto la porta inviolata solo contro il Cagliari in Coppa Italia.

Milan, in Arabia inizia l’era Conceiçao

Sta vivendo un momento di gran lunga peggiore il Milan, che ha appena dato il benservito a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, esonerato dopo il deludente pareggio con la Roma (1-1), è stato sostituito dal connazionale Sergio Conceiçao, inseguito dal club rossonero già la scorsa estate. L’ex Porto debutterà sulla panchina del Diavolo proprio a Riad contro la Juve del figlio Francisco.

Si tratta di un allenatore molto diverso rispetto a Fonseca. Il suo Porto era una squadra ostica, senza fronzoli e che cercava molto spesso la verticalità. Un “sergente”, insomma, chiamato a sistemare anche alcune grane a livello di spogliatoio che non hanno fatto altro che accelerare la fine della gestione precedente. Conceiçao trova un Milan che finora ha avuto fin troppi alti e bassi e che alla fine del girone d’andata si ritrova all’ottavo posto in campionato, ormai fuori dalla lotta scudetto ma lontano pure dal quarto posto. Inizialmente l’allenatore lusitano dovrebbe mantenere il 4-2-3-1 utilizzato dal suo predecessore ma di certo verrà interpretato in maniera diversa: davanti quasi certamente troveranno spazio Leao, Pulisic e Morata. Dall’altro lato, invece, Motta riproporrà dal 1′ Cambiaso e Yildiz, entrambi partiti dalla panchina contro la Fiorentina.

Come vedere Juventus-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Milan, valida per le semifinali della Supercoppa Italiana, è in programma venerdì alle 20:00 e si giocherà all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sulla competizione, su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre e 505 per la visione in HD). Sarà possibile inoltre vedere Juventus-Milan anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

L’unico precedente stagionale è terminato con un sonnacchioso 0-0, condito da pochissimi tiri in porta. Stesso risultato, peraltro, maturato lo scorso aprile all’Allianz Stadium. In Supercoppa vedremo maggiore spettacolo? Probabile, dal momento che la Juventus dietro è meno solida e concede di più: i bianconeri non rinunceranno ad attaccare ma potrebbero soffrire i contropiedi di un Milan verosimilmente più attento alla fase difensiva. Con ogni probabilità, insomma, stavolta entrambe andranno a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Leão, Pulisic, Chukwueze; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1