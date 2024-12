Ultim’ora Sinner, è da non credere: fuga in elicottero

Ultim’ora Sinner, il numero uno al mondo fugge in elicottero. Ecco dov’è andato il tennista azzurro per qualche giorno di serenità

Dopo qualche giorno di vacanza Jannik Sinner, nelle scorse settimane, è tornato ad allenarsi a Dubai in vista del 2025 che dovrà essere, dopo le clamorose e bellissime vittorie del 2024, l’anno della sua definitiva consacrazione.

In attesa, ovviamente, e come purtroppo sappiamo, anche della decisione del Tas di Losanna – che come spiega il Corriere della Sera – non arriverà prima del prossimo mese di marzo. Certo, riuscire a stare sereni sapendo che c’è qualcuno che sta visionando o che visionerà il tuo comportamento, da moltissimi comunque ritenuto corretto, e che potrebbe mettere la parola fine alla tua carriera, o almeno bloccarla per molto tempo, non è proprio facile. Ma Jannik lo deve fare per forza e dopo gli allenamenti citati prima, per Natale, ha deciso di tornare a casa per cercare quel calore familiare del quale tutti abbiamo bisogno nella nostra vita.

Ultim’ora Sinner, come un attore: arriva in elicottero

Sappiamo benissimo che prima di diventare il tennista numero uno al mondo, Jannik è stato vicino anche ad essere uno sciatore. Ecco perché quando vuole rilassarsi si veste per andare sulla neve. E dopo una sciata sulla pista Belvedere, a Plan de Coronese, è arrivato in elicottero, proprio come uno dei più importanti attori, in Alta Badia, a La Villa, in provincia di Bolzano, dove ha trascorso – si legge sul sito del più importante quotidiano italiano – qualche momento di serenità al rifugia Moritzino.

Sinner ha già lasciato l’Alto Adige per far rientro a Montecarlo e poi, nei primi giorni del 2025, volerà direttamente in Australia dove avrà inizio la stagione. Il primo appuntamento è in programma il 7 gennaio contro Popyrin, in un match di esibizione. Il 10 gennaio, invece, sarà impegnato in un’altra sfida, ancora da definire, che avrà luogo nell’ambito della Opening Week, un evento dedicato ai fan e alla beneficenza. Poi sarà il tempo di pensare a cose importanti, perché arriveranno i primi tornei e arriverà l’Australian Open, nel quale si presenta da protagonista assoluto e da vincitore. Deve difendere il titolo.