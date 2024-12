Hamilton smette, è tutto finito: mazzata sul ritiro

Leclerc schiaccia Hamilton: è finita da un momento all’altro.

Una sfida nella sfida. La stagione 2025 deve ancora entrare nel vivo, eppure è così che tutti, già adesso, pensano che andrà. Perché non sarà un’annata come tutte le altre, con due mostri sacri che, pur essendo nella stessa scuderia, faranno di tutto, quello è poco ma sicuro, per primeggiare e per fare meglio dell’altro.

Di chi stiamo parlando? Ma è ovvio, di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc, che a partire dal prossimo anno indosseranno la tuta dello stesso colore. Quella rosso Ferrari, la scuderia che è riuscita ad assicurarsi, per il 2025, un pluricampione del calibro del pilota britannico. Una mossa significativa, che la dice non lunga, ma proprio lunghissima, su quali siano le reali intenzioni del Cavallino rampante. E che ci assicurerà brividi a non finire in questa stagione che varrà la pena godersi dal primo all’ultimo istante.

Il 7 volte campione del mondo cercherà, in questa nuova avventura, di rinforzare ulteriormente la propria competitività. Mentre il pilota monegasco andrà a caccia di successi, come sempre del resto, ma in modo forse ancor più temerario ed incisivo. Perché in ballo, adesso, non ci sarà più il solo prestigio derivante dalla vittoria, ma il desiderio di avere la meglio sul suo compagno di squadra, o comunque di competere al suo stesso ed invidiabile livello.

Hamilton, il suo futuro è appeso a un filo: ecco perché

Questa dicotomia Hamilton-Leclerc, insomma, creerà di sicuro una dinamica estremamente affascinante, che immaginiamo sarà al centro del dibattito e dei riflettori per tutta la durata della stagione.

Una stagione che, proprio alla luce di questa novità, si preannuncia particolarmente avvincente e potenzialmente ricca di colpi di scena. Ne è certo anche l’ex pilota Ralf Schumacher, che, intervistato da Marca, ha formulato una previsione di quelle in grado di lasciare a bocca aperta. “Cosa potrebbe succedere se Charles fosse più veloce di Lewis in Ferrari, come visto con George in Mercedes?”: era questa la domanda, piuttosto impegnativa, per la quale, tuttavia, ha saputo individuare una risposta per nulla scontata, molto forte.

“Secondo me – queste le parole di Ralf, che correva con Toyota – potrebbe addirittura forzare Hamilton a smettere“. Le cose potrebbero andare come dice lui, o magari no, ma se c’è una cosa certa è che quella che andrà in scena nella prossima stagione sarà una delle coppie più elettrizzanti di tutti i tempi in casa Ferrari.