Gratta e vinci, l’investimento paga: tattica milionaria

Gratta e vinci, mossa perfetta: non avrebbe potuto fare di meglio.

Chiamarlo colpo di fortuna sarebbe estremamente riduttivo. Questa espressione non rende affatto giustizia, a ben vedere, alla straordinarietà della storia che ci apprestiamo a raccontarvi. Una storia che affonda le sue radici in un evento del tutto fortuito e che si è evoluta in un modo unico, decisamente inaspettato.

Iniziamo col dire che tutto quello che stiamo per narrarvi è accaduto nello Stato del Kentucky, al di là dell’Oceano. Qui, nei giorni scorsi, un uomo ha deciso di tentare la fortuna. Che lì per lì non sarebbe una cosa strana, intendiamoci, se non fosse che, per l’appunto, gli eventi hanno preso una piega del tutto insolita per via, per così dire, della sua coscienza civica.

Già, perché la sua storia, ad onor del vero, è iniziata molto prima di quanto pensiate. Ancor prima del 1° dicembre scorso, si era recato in un punto vendita autorizzato per acquistare un biglietto di una delle lotterie istantanee della Kentucky Lottery. Aveva scelto quello che più gli piaceva e gli aveva fruttato un premio dignitosissimo: aveva portato a casa, grazie a quel tagliando, 40 dollari. Nulla di troppo entusiasmante, ma si trattava comunque di una discreta cifretta che avrebbe potuto investire come meglio credeva.

Gratta e vinci, idea geniale: quando riciclare conviene

Anziché darsi allo shopping, aveva deciso di spendere la somma in questione acquistando un altro tagliando ancora. Stavolta ha scelto un biglietto della serie Break Fort Knox, un investimento che, come vedremo, ha fato i suoi frutti.

La sua scelta non è stata casuale: era certo, anzi, che un grattino da 30 dollari potesse garantirgli premi più significativi e, in effetti, non si sbagliava. “Ho iniziato a grattare via l’importo – ha rivelato l’uomo ai funzionari della lotteria – e ho visto il simbolo del dollaro e il tre e sono quasi svenuto. Ho dovuto fare un doppio controllo, anzi, un triplo controllo. Ho tirato fuori l’app e l’ho scansionata. Diceva, ‘Congratulazioni, hai vinto $ 3.000.000, richiedi a KLC.’ È stato allora che è diventato reale!”.

3 milioni di dollari. Sì, avete capito bene. Tra simboli fortunati e moltiplicatori, è riuscito a portare a casa una somma esagerata che ha reso praticamente irripetibile l’investimento fatto a monte. Un colpo di fortuna che testimonia, tra le altre cose, quanto sia importante “riciclare” e farlo, per di più, nel modo corretto.