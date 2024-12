Sinner sfida Zuckerberg: non lo ferma più nessuno

Inarrestabile Sinner: come lui nessuno mai.

È il tennista che in assoluto ha vinto di più nel corso della stagione ormai volta al termine. Nonché, per effetto diretto, quello che ha guadagnato più soldi negli ultimi 12 mesi. Non solo: Jannik Sinner è pure l’uomo dell’anno, avendo lui raggiunto dei traguardi che non esiteremmo a definire inimmaginabili. Ma non è finita qui, assolutamente no.

Il numero 1 del tennis mondiale è anche, pensate un po’, re dei click. Già, è lo sportivo che è stato più cercato su Wikipedia Italia nel 2024, a riprova del fatto che non vince solo in campo, ma in qualunque arena abbia la possibilità di battersi. Il suo nome è stato cercato talmente tante di quelle volte, con l’apposita lente, nella nota enciclopedia online, da aver fatto sfigurare tutti, ma proprio tutti. Perfino i calciatori, cosa che fino a qualche tempo fa sarebbe stata utopia pura.

Con 5milioni 23mila 355 visite, dunque, è Jannik Sinner il numero 1 del mondo e anche di Wikipedia. Ha superato di misura anche una delle squadre più gettonate del campionato di Serie A, il che la dice lunga sull’influenza che ha sul pubblico del Bel Paese. Al secondo posto della classifica, infatti, c’è il Napoli, che ha ricevuto, nell’anno che tra qualche giorno volgerà definitivamente al termine, 2 milioni 863mila 957 visite. Medaglia di bronzo per la Rai, che ha totalizzato, nell’anno in cui ha festeggiato il suo 70esimo anniversario, 2 milioni e 400mila visite circa.

Sinner a ruota libera: (non) provate a prenderlo

D’un pelo fuori dalla top 3 troviamo Facebook, con 2 milioni 280mila visite. 2 milioni e 18mila click ha ricevuto la keyword Italia, soprattutto relativamente alla ricerca di informazioni sulla Festa della liberazione e su quella della Repubblica.

Poi c’è Mango, con 1 milione 941mila visite, tornato in auge dopo che la figlia Angelina, al posto successivo della classifica, ha omaggiato il suo defunto papà sul palco del Festival di Sanremo cantando il brano La rondine. Dopo la regina della kermesse sanremese troviamo come parola chiave EURO 2024, per cui va da sé che il sorpasso di Sinner sia stato doppio. Ha battuto sia il Napoli che gli Europei di calcio, cercati sul web da 1 milione 781mila persone.

Al nono posto c’è l’omicidio di Elisa Claps, tornato agli onori della cronaca per via della miniserie realizzata su questo fatto di cronaca nera. Infine, sul fondo della top ten, c’è Povere creature!, il film di Yorgos Lanthimos che ha vinto, nel 2024, 4 Oscar e due Golden Globe.