Gratta e vinci, trucco svelato: basta farlo 10 volte

Gratta e vinci, altro che pessima: l’ha risollevata in men che non si dica.

Non aveva grosse pretese. Si era diretto al Wolfson’s Market di Lincoln Park, nel New Jersey, con un obiettivo ben preciso. Che non era quello di sbancare il jackpot e di tornare a casa con un assegno milionario, ma di scovare un Gratta e vinci che gli permettesse di incassare anche solo una cifra minima. 500 dollari o giù di lì gli sarebbero bastati.

Tutto quello che voleva farci era comprare dei regali di Natale per i suoi cari, per cui si sarebbe accontentato anche solo di questa cifra irrisorio. La storia che stiamo per raccontarvi, tuttavia, si è evoluta in maniera completamente diversa. E merita di essere divulgata perché è ricca di dettagli che, in un certo senso, potrebbero dare un po’ di fiducia a quanti, nonostante innumerevoli tentativi, non hanno mai vinto alcunché al gioco d’azzardo.

Iniziamo col dire, ad esempio, che la giornata di quest’uomo non era iniziata sotto una buona stella. Più tardi ha raccontato, addirittura, che fino ad un certo punto era stata una pessima giornata. E che, all’improvviso, aveva avuto un presentimento: “Ho pensato di meritare qualcosa. Sai, anche solo tipo 100 dollari”. E così, si era recato al supermercato più vicino per capire se il suo istinto gli avesse giocato un brutto tiro o meno.

Gratta e vinci, 4 o 9 non fa differenza: il milione è assicurato

Una volta giunto sul posto, aveva tirato fuori una banconota da 20 dollari e aveva passato in rassegna tutti i tagliandi ordinatamente esposti alle spalle del bancone.

A quel punto, la sua scelta era ricaduta su un Gratta e vinci della serie 100X Cash Blitz. Si sarebbe accontentato anche solo di 500 dollari, ma una volta grattata la patina argentata dal suo tagliando ha scoperto che quello sarebbe stato un Natale molto speciale. Aveva vinto, infatti, uno dei tre premi principali da 1 milione di dollari in palio con quella lotteria istantanea, lanciata sul mercato nello scorso mese di agosto. Non se n’è accorto subito, però, essendo sprovvisto dei suoi occhiali da lettura.

“Senza gli occhiali non riesco a distinguere la differenza tra 4 e 9. Ho dovuto guardare la carta circa 10 volte. Ho pensato di aver letto male qualcosa”, ha raccontato in seguito ai funzionari della lotteria, ancora incredulo del fatto che quella pessima giornata si fosse trasformata, poi, nell’inizio di una nuova era.