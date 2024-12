Gratta e vinci, cambia tutto: non funziona più così

Gratta e vinci, chi lo dice? A te la scelta.

Solo chi ci passa – beato lui – sa cosa realmente si provi a scoprire, tutto d’un tratto, di aver vinto 100, 200, 500mila, oppure qualche manciata di milioni al gioco d’azzardo. Un privilegio che spetta a pochi ma attorno al quale, com’è giusto che sia, abbiamo costruito miti e teorie. Abbiamo idealizzato il momento della vincita e ne rimarremmo profondamente delusi, nel caso in cui dovessimo scoprire che non ci si sente, magari, come noi pensiamo.

È opinione comune, ad esempio, che qualora la vincita superi una certa soglia si abbia il diritto e la facoltà di mollare tutto e di cominciare una nuova vita. Ebbene, le cose non vanno sempre così. Forse una volta sì, ma è giusto prendere atto del fatto che le cose nel tempo sono radicalmente cambiate e che questo meccanismo non sia più così scontato. Insomma, non necessariamente funziona in questo modo, come si evince, del resto, dalla storia che stiamo per raccontarvi.

Lo scorso 7 novembre, in Normandia, è stata registrata una vincita sbalorditiva. Un uomo ha investito una manciata di euro nell’acquisto di un Gratta e vinci di Française des jeux e ha scoperto, poco dopo, che quel giorno la sua vita sarebbe cambiata per sempre. O almeno questo è quello che ha creduto lì per lì, visto che poi è andata in modo diverso da come aveva previsto.

Gratta e vinci, non è la regola ma una scelta

Il giocatore in questione era un cliente abituale del bar tabacchi Le Calvaire, a Granville. Il titolare lo conosceva benissimo ed è per questo che, qualche tempo dopo, ha ben pensato di raccontare la sua storia alla stampa d’Oltralpe.

Una storia singolare, se vogliamo, nella misura in cui, alla fine della fiera, nonostante abbia vinto la bellezza di 500mila euro, la sua vita non è cambiata di una sola virgola. “Gioca regolarmente quando viene a bere il suo caffè – ecco cosa ha raccontato il titolare dell’attività – Sapevamo fin dall’inizio che aveva vinto 500.000 euro, ma faceva fatica a crederci.

“Non ha cambiato nulla nella sua vita – ha aggiunto, ribadendo il concetto – viene ancora a bere il caffè e a giocare, continua a lavorare. Non lo trovo affatto cambiato”. Proprio perché, come dicevamo pocanzi, stravolgere le sue abitudini solo perché si è vinta una bella somma di denaro non è la regola, ma una scelta. Una scelta che quest’uomo, evidentemente, non ha voluto fare.