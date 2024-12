Clamoroso Gratta e vinci, nessuno se lo spiega

Gratta e vinci, non si è mossa di un solo millimetro: è ancora lì, è ufficiale.

Più persone, negli ultimi tempi, hanno ritenuto che fosse giusto e doveroso riservare un pensiero all’uomo o alla donna che ha dato inizio a quella serie di coincidenze fortunate che hanno poi stravolto la loro vita. Ed è bello, in effetti, che un giocatore che vinca qualcosa con il gioco d’azzardo si senta in debitore nei confronti del titolare o del commesso che l’ha servito nella sua caccia alla dea bendata.

Diverse volte, nel corso degli ultimi mesi, è accaduto che i titolari delle ricevitorie ricevessero telefonate di ringraziamento, oppure post-it lasciati sotto la saracinesca. Non ha fatto nulla di tutto ciò, invece, il fortunatissimo giocatore che alle porte del fine settimana ha scoperto di aver vinto una delle cifre più alte cui potesse ambire.

Siamo a Pontinia, in provincia di Latina. Più precisamente, all’angolo tra via Trieste e via Grappa 9, all’Angolo del caffè. Qui è stato acquistato, la scorsa settimana, un biglietto della serie Il Miliardario Maxi, costato 20 euro appena, che ha fruttato la bellezza, udite udite, di 5 milioni di euro. Peccato solo che, in tutto ciò, qualcosa ancora non torni del tutto.

Gratta e vinci, il telefono resta muto: non ha lasciato alcuna traccia

La notizia di questa vincita stratosferica ha colto di sorpresa, per ovvie ragioni, la comunità di Pontinia. E tutti, manco a dirlo, muoiono dalla voglia di scoprire chi sia il fortunatissimo concittadino, o acquirente di passaggio, che ha trovato la fortuna nel loro comune. Nessuno ha idea, però, di chi possa essere.

“Al momento non ci ha ancora chiamato nessuno – ha raccontato al Messaggero Christian, titolare dell’attività – Se deciderà di farlo ne saremo felici ovviamente. Qui ogni giorno chi viene a prendere un caffè si ferma qualche minuto a fare due chiacchiere, oggi abbiamo un argomento in più di cui parlare”, ha aggiunto in seguito, rivelando come l’accaduto sia diventato un tema centrale nel dibattito cittadino.

E dire che solo poche settimane fa la città di Latina era stata già baciata dalla fortuna. Un Mega Miliardario da 2 milioni di euro era stato venduto in un bar non troppo distante dal centro e mai nessuno avrebbe immaginato che la storia potesse ripetersi così presto e a così pochi chilometri di distanza dal primo avvenimento “shock”.