Gratta e vinci, puoi farlo oppure no: a te la scelta

Gratta e vinci, non è vincolante: la scelta spetta solo a te.

Amore è condivisione. Almeno in teoria. Già, perché in pratica, poi, non tutte le coppie sono solite dividersi, come dovrebbero, gioie e dolori. Lo dimostra il fatto che nelle scorse ore, sul web, sia circolata una di quelle notizie che fanno dubitare, mettiamola così, dell’amore in sé e per sé.

A raccontare la storia in questione, tramite Reddit, è stata una donna di 25 anni che, qualche giorno fa, ha ricevuto una bella visita da parte della dea bendata. Ha comprato un Gratta e vinci e ha scoperto di aver vinto nientepopodimeno che 50mila dollari. Una cosa che non succede tutti i giorni e che, naturalmente, ha fatto di lei una donna felice. Non sapeva ancora, però, la nostra protagonista, che quello sarebbe stato solo l’inizio di un mare di guai.

“Era la prima volta che vincevo qualcosa di grosso – ha rivelato la 25enne – ero al settimo cielo”. Peccato solo, per l’appunto, che non avesse fatto i conti con tutte le implicazioni del caso. Con quelle relative al suo status di donna fidanzata, soprattutto. Sì, perché, naturalmente, appreso che la sua dolce metà aveva vinto una gran bella cifra, l’uomo che è al suo fianco ha subito iniziato a fare progetti e ad avanzare ipotesi su come sarebbe stato il caso di usare quei soldi. Insieme, s’intende.

Gratta e vinci, in amore non c’è ragione, o forse sì

La coppia discuteva da un po’ della possibilità di convolare a nozze, ma non se n’era ancora fatto nulla. Nonostante questo, il 27enne era convinto che la ragazza avrebbe condiviso con lui i soldi vinti alla Lotteria istantanea, ma si sbagliava.

Quando il ragazzo ha iniziato a fantasticare sull’anticipo per la casa nuova e sui debiti da saldare, la vincitrice ha capito che la situazione stava diventando scomoda. A quel punto, gli ha fatto presente che avrebbe messo da parte per sé la maggior parte di quella cifra e che ne avrebbe usata una parte per saldare alcuni debiti studenteschi. Al che, qualcosa si è rotto: il fidanzato le ha dato dell’egoista, poi addirittura dell’avida, oltre ad averla accusata di non voler fare sul serio relativamente alla loro relazione.

La ragazza si è dunque rivolta alla community di Reddit per capire se il suo ragionamento fosse sbagliato o se, invece, qualcun altro pensasse che era suo dovere condividere la vincita col fidanzato. In tanti hanno affermato che i soldi sono suoi e che deve poterne fare ciò che vuole, altri hanno parlato di manipolazione. Qualcuno ha addirittura definito “analfabeta finanziario” il fidanzato della vincitrice. Morale della favola, il web si è detto d’accordo sul fatto che la scelta spetta solo a chi vince e che non è obbligatorio condividerle con nessuno. Neppure con la persona che si ama.