Europa League, i pronostici del 12 dicembre ore 18:45

Europa League, reduce da due sconfitte di fila in Premier League il Manchester United cerca riscatto in coppa: notizie e pronostici.

Mancano tre turni alla fine della fase a girone unico anche in Europa League, la cui nuova formula è identica a quella della “sorella maggiore”, la Champions. Di conseguenza, la corsa per i primi 8 posti, che consentono di qualificarsi direttamente agli ottavi senza dover affrontare gli spareggi, è ufficialmente entrata nel vivo. In questo momento il Manchester United, principale favorito per la vittoria finale, sarebbe costretto a disputare i playoff e dunque a giocare due gare in più tra febbraio e marzo.

Pur essendo ancora imbattuti, i Red Devils sono solo dodicesimi ed hanno 4 punti in meno del trio che occupa attualmente la vetta, formato da Lazio, Athletic Bilbao ed Eintracht Francoforte. Due vittorie e tre pareggi per una squadra che non riesce ad ingranare e a trovare continuità neppure con il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim. Da quando in panchina siede l’ex tecnico dello Sporting CP il Manchester United ha collezionato un pareggio, due successi e due sconfitte tra Europa League e campionato. I k.o. consecutivi con Arsenal e Nottingham Forest hanno dimostrato che il lavoro da fare per tornare al vertice è ancora tantissimo.

In coppa, intanto, non sono ammessi passi falsi contro il Viktoria Plzen, che in classifica ha gli stessi punti di Bruno Fernandes e compagni. Filerà tutto liscio in Repubblica Ceca? Con questo United non esistono certezze, soprattutto se consideriamo che i cechi sono molto solidi tra le mura amiche (a malapena un gol subito nelle ultime dodici gare casalinghe europee). Diamo fiducia, in ogni caso, alla squadra di Amorim, che dovrebbe far valere il miglior tasso tecnico rispetto al Viktoria.

Le previsioni sulle altre partite

Trasferta ostica anche per il Galatasaray di Osimhen e Icardi, che farà visita agli svedesi del Malmo: gli uomini di Okan Buruk, imbattuti da fine agosto, sono quarti a quota 11 punti e con una vittoria blinderebbero gli ottavi. Giocare a dicembre in Svezia, tuttavia, non è mai una passeggiata. Turchi favoriti ma è probabile che gli scandinavi almeno un gol lo segnino.

L’AZ Alkmaar non è lontanissimo dall’ottavo posto e va a caccia di punti pesanti in casa del Ludogorets, che a sorpresa due settimane fa ha fermato la Lazio all’Olimpico: match non scontato ma gli olandesi dovrebbero strappare almeno un punto in Bulgaria. Deve sfruttare il fattore casalingo l’Olympiacos, altra squadra in corsa per un pass diretto: ateniesi favoriti sul Twente, che però resta un osso duro. Leggera preferenza per i belgi dell’Union Saint-Gilloise nella sfida con il Nizza: i transalpini, fermi a quota 2 punti, sono la grande delusione di questa Europa League e facciamo fatica ad immaginare un loro colpaccio a Bruxelles. Non dovrebbero mancare i gol, infine, nei match tra Hoffenheim ed FCSB e tra PAOK e Ferencvaros: tedeschi e greci partono con il favore del pronostico ma difficilmente riusciranno a tenere la porta inviolata.

Europa League, possibili vincenti

AZ Alkmaar o pareggio (in Ludogorets-AZ Alkmaar)

Olympiacos (in Olympiacos-Twente)

Manchester United (in Viktoria Plzen-Manchester United)

Union Saint-Gilloise o pareggio (in Union Saint-Gilloise-Nizza)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Malmo-Galatasaray

Hoffenheim-FCSB

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Hoffenheim-FCSB

Malmo-Galatasaray

PAOK-Ferencvaros

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Malmo-Galatasaray è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.