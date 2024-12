Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 12 dicembre

Conference League, la Fiorentina può staccare il pass diretto per gli ottavi di finale in caso di vittoria con gli austriaci del LASK: pronostici.

In Conference League, a differenza delle altre due competizioni continentali, mancano solo 2 giornate alla fine della fase a girone unico, che si concluderà il prossimo 19 dicembre. La Fiorentina, dunque, cercherà di avere la meglio sul LASK Linz per consolidare il posto tra le prime otto della maxiclassifica – in questo momento la Viola è sesta, a quota 9 punti – e soprattutto per staccare il pass diretto per gli ottavi. In caso di successo sugli austriaci, infatti, i gigliati sarebbero certi, con un turno d’anticipo, di scongiurare il rischio playoff.

Tre vittorie e una sconfitta finora per una Fiorentina che ha toppato soltanto la gara di Nicosia contro l’APOEL, forse per via dell’esagerato turnover deciso in quella circostanza dal tecnico Palladino.

Anche con le seconde linee in campo, tuttavia, la Viola se l’è cavata lo stesso, nonostante sia meno solida nella propria metà campo rispetto al campionato. Se in Serie A i gli uomini di Palladino vantano la miglior difesa del torneo (insieme a Napoli e Juventus), in Conference League hanno collezionato solo un clean sheet, all’esordio contro i gallesi dei The New Saints. I tre punti contro il LASK – i bianconeri hanno totalizzato a malapena 2 punti e nella Bundesliga austriaca sono reduci da due sconfitte di fila – non sembrano essere in discussione ma è probabile che neppure stavolta la Fiorentina, che in campionato ha appena conquistato l’ottava vittoria consecutiva (1-0 contro il Cagliari), riesca a tenere la porta inviolata: i gol non mancheranno.

Le previsioni sulle altre partite

Ottavi di finale già in cassaforte invece per il Chelsea, che pur schierando le riserve in questa competizione sta mostrando una superiorità imbarazzante. Quattro vittorie su 4, 18 gol segnati, soltanto 3 subiti.

I Blues di Enzo Maresca, che stanno correndo anche in Premier League (sono secondi dietro al Liverpool) non dovrebbero avere nessun problema a sbarazzarsi dei modesti kazaki dell’Astana in un match che molto probabilmente terminerà in goleada. Otterranno verosimilmente dei risultati positivi anche Legia Varsavia e Rapid Vienna. I polacchi, a punteggio pieno come il Chelsea, partono favoriti con il Lugano, mentre gli austriaci, quarti a quota 10 punti, dovrebbero tornare con almeno un punto in tasca dalla trasferta di Nicosia con l’Omonia. Turno favorevole per i belgi del Gent, in ritardo sulla tabella di marcia: non sono ammessi errori nella sfida con i serbi del Backa Topola, comunque in corsa per un posto tra le prime 24. Spera nella qualificazione anche l’APOEL Nicosia, che dopo il successo sulla Fiorentina è andato a vincere in Norvegia con il Molde: i ciprioti possono fare bene anche in casa del Noah. Chiudiamo con Panathinaikos e Betis: i greci finora sono stati troppo altalenanti ma faranno valere la maggiore qualità in Galles con il TNS, gli spagnoli invece dovrebbero tornare a vincere contro i moldavi del Petrocub in una gara da almeno tre gol complessivi.

Conference League, possibili vincenti

APOEL Nicosia o pareggio (in Noah-APOEL Nicosia)

Fiorentina (in Fiorentina-LASK Linz)

Legia Varsavia (in Legia Varsavia-Lugano)

Rapid Vienna o pareggio (in Omonia Nicosia-Rapid Vienna)

Gent (in Gent-TSC)

Panathinaikos (in TNS-Panathinaikos)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Astana-Chelsea

Fiorentina-LASK Linz

Gent-TSC

Petrocub-Betis

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Vikingur-Djurgarden

Basaksehir-Heidenheim

San Gallo-Vitoria Guimaraes

Mlada Boleslav-Jagiellonia

Comparazione quote

La vittoria del Legia Varsavia è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” in San Gallo-Vitoria Guimaraes è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

