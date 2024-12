Gratta e vinci, regole stravolte: ce n’è una che non vale più

Gratta e vinci, fortunato e coraggioso: ha riscritto daccapo le regole del gioco d’azzardo.

Un po’ per mancanza di fiducia nei confronti del prossimo, un po’ per evitare che le persone pretendano di avere una piccola parte del bottino, condividere la notizia della propria vincita con gli altri non è mai stata una grande idea. E lo sanno bene molti giocatori del passato che hanno raccontato, anni dopo essere stati baciati dalla fortuna, di essere stati presi di mira da malintenzionati e non solo.

Alla luce di queste storie, chi è venuto dopo ha sempre fatto tesoro di una certa regola, aurea ma non scritta, che conviene in effetti tenere sempre bene a mente. Non è il caso, fatta eccezione per determinate situazioni, di sbandierare ai quattro venti certe informazioni, perché un bel po’ di rischi potrebbero profilarsi, nel caso lo si faccia, all’orizzonte.

Un giocatore italiano, tuttavia, qualche ora fa ha deciso di stravolgere le regole e di riscrivere i “comandamenti” del perfetto giocatore che è appena stato baciato dalla fortuna. Lo ha fatto comportandosi, se vogliamo, in maniera completamente inaspettata. Facendo, per l’appunto, qualcosa che mai e poi mai ci saremmo aspettati da qualcuno che, esattamente come lui, ha avuto l’onore ed il privilegio di un incontro ravvicinato con la mitica dea bendata.

Gratta e vinci, per lui era giusto così

Iniziamo col dire che l’uomo in questione vive a Giulianova, in Abruzzo, più precisamente in provincia di Teramo. Qualche giorno fa, si è recato nel suo bar di fiducia, quello gestito da Tamara Malandra, per prendere un caffè. Non aveva intenzione di fare altro, ma ad un certo punto ha ben pensato di concedersi, oltre ad un buon espresso, anche un Gratta e vinci da 5 euro.

Il pescatore, molto noto nel paese in cui risiede, ha optato per un tagliando della serie Il Miliardario. Si è servito di una monetina per raschiarne la patina argentata ed ha scoperto, in quell’istante, di avere appena vinto una somma che andava ben al di là delle sue aspettative: ben 300mila euro. A quel punto, ha avuto la più inaspettata delle reazioni: anziché defilarsi senza dare troppo nell’occhio, ha voluto condividere la sua gioia con tutti i clienti presenti nel bar.

Ha addirittura voluto scattarsi una foto ricordo in compagnia della titolare, che a proposito di questo avvenimento ha dichiarato quanto segue al quotidiano Il Centro: “Era venuto per il solito caffè – ha detto – Casualità ha voluto che il numero vincente fosse il 29, come la data di oggi. Ci terrei a ringraziare i giuliesi per avermi accolta nei migliori dei modi e sono sicura che la dea bendata continuerà a dare a loro molte soddisfazioni”.